У меня этот салат был записан как "Адмиралтейский". Но я немного изменила рецепт и называю его теперь "Мой адмирал". Простой и очень вкусный салатик. Подаю его обычно порционно. Гости в восторге. И от подачи, и от вкуса! И я очень люблю этот салат.

РЕЦЕПТ:

Для двух порций:

• Кальмары - 2 шт.

• Яйца - 2 шт.

• Сладкий перец - 0,5 шт.

• Листья салата

• Майонез - 1-2 ст.л.

• Красная икра - 3-4 ч.л.

КАК ГОТОВИТЬ:

Вначале подготовлю кальмаров. Мою, заливаю кипятком и тут же перекладываю в ледяную воду. Чищу.

Варю в подсоленной воде 1 минуту. Или, если отвлеклась и вовремя не достала кальмаров из кипятка, варю 40 минут - кальмары снова становятся нежными и мягенькими. А можно и совсем не варить (так делает мой муж). Он просто заливает кальмаров кипятком несколько раз.

Подробно, как я чищу и варю кальмаров (сразу 3 способа, и способ мужа тоже) смотрите в видео ниже. Там же еще 12 салатов с кальмарами, которые можно подавать на новогодний стол. Вам точно понравится это видео:

Кальмары нарезаю соломкой и выкладываю в миску.

Добавляю нарезанные яйца и сладкий перец.

А теперь любой листовой салат. Я сегодня взяла гранж маслянистый (свеженький попался). Мне нравится его вкус. И главное, что он не горчит, как другие салаты.

Заправляю салат домашним майонезом. Как я готовлю майонез, я тоже показала в видео выше. За минуту получается вкусный и густой майонез для салатов. В магазине давно не покупаю!

Одной столовой ложки достаточно. Но мне часто пишут, что я "жалею" майонез и мало кладу его в салаты)) Но ведь это обычно по вкусу, как и соль. Любите много майонеза, добавьте его больше.

Фоторецепт приготовления новогоднего салата "Моя адмирал":

2.





3.





4.





5.





6.





7.



Выкладываю салат на блюдце. Использую сервировочное кольцо небольшого диаметра (у меня 7 см). Сверху выкладываю пару чайных ложек красной икры.

Снимаю кольцо. И подаю. Попробуйте - это очень вкусно!