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Теперь я знаю, какой салат буду готовить на Новый год - делюсь рецептом вкусного салата с кальмаром "Мой адмирал"!

Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 09:00 + в цитатник

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У меня этот салат был записан как "Адмиралтейский". Но я немного изменила рецепт и называю его теперь "Мой адмирал". Простой и очень вкусный салатик. Подаю его обычно порционно. Гости в восторге. И от подачи, и от вкуса! И я очень люблю этот салат.

РЕЦЕПТ:
 
Для двух порций:
 
• Кальмары - 2 шт.
• Яйца - 2 шт.
• Сладкий перец - 0,5 шт.
• Листья салата
• Майонез - 1-2 ст.л.
• Красная икра - 3-4 ч.л.
 
КАК ГОТОВИТЬ:
 
Вначале подготовлю кальмаров. Мою, заливаю кипятком и тут же перекладываю в ледяную воду. Чищу.
 
Варю в подсоленной воде 1 минуту. Или, если отвлеклась и вовремя не достала кальмаров из кипятка, варю 40 минут - кальмары снова становятся нежными и мягенькими. А можно и совсем не варить (так делает мой муж). Он просто заливает кальмаров кипятком несколько раз.
 
Подробно, как я чищу и варю кальмаров (сразу 3 способа, и способ мужа тоже) смотрите в видео ниже. Там же еще 12 салатов с кальмарами, которые можно подавать на новогодний стол. Вам точно понравится это видео:
 
Кальмары нарезаю соломкой и выкладываю в миску.
 
Добавляю нарезанные яйца и сладкий перец.
 
А теперь любой листовой салат. Я сегодня взяла гранж маслянистый (свеженький попался). Мне нравится его вкус. И главное, что он не горчит, как другие салаты.
 
Заправляю салат домашним майонезом. Как я готовлю майонез, я тоже показала в видео выше. За минуту получается вкусный и густой майонез для салатов. В магазине давно не покупаю!
 
Одной столовой ложки достаточно. Но мне часто пишут, что я "жалею" майонез и мало кладу его в салаты)) Но ведь это обычно по вкусу, как и соль. Любите много майонеза, добавьте его больше.
 
Фоторецепт приготовления новогоднего салата "Моя адмирал":

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Выкладываю салат на блюдце. Использую сервировочное кольцо небольшого диаметра (у меня 7 см). Сверху выкладываю пару чайных ложек красной икры.
 
Снимаю кольцо. И подаю. Попробуйте - это очень вкусно!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
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Процитировано 21 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 11:09 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 21 Ноября 2021 г. 12:01 (ссылка)
Прекрасный постик, спасибушки дорогая!
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