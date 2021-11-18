На самом деле таких способов довольно много. Но все они заключаются в том, чтобы не пересушить и без того сухую горбушу, а также превратить ее во что-то более мягкое и жирненькое. Отсюда и идет ее свойство притворяться сёмушкой.

Рецепт ниже как раз той серии, он позволит сделать нежную и сочную «сёмгу» из бюджетной горбуши.

Ингредиенты: тушка горбуши свежей чуть подмороженной 0,5 л воды 3 ст. л. соли растительное масло лимон 1 ч. л. коньяка Как готовить: 1. Горбушу почистить и выпотрошить. Разделать на филе. Затем каждое длинное филе разрезать на 2-3 пласта. Не надо резать рыбку маленькими кусочками. Это не тот случай. 2. Приготовить раствор. Вскипятить 2-2,5 стакана воды или 0,5 л. Растворить в кипятке соль. Снять с огня, остудить. 3. В холодный рассол нарезать четвертинку лимона крупно и влить коньяк. На этом этапе можно всыпать 1 ч. л. сахара, если рыбка выглядит бледноватой. Сахар поможет сделать горбушу чуть ярче. 4. Опустить в рассол куски рыбы кожей вниз. Прикрыть посуду тарелкой и убрать в холодильник на 3 часа. 5. Горбушу вынуть из рассола, обмыть под проточной водой, просушить салфетками и сразу выложить в чистый и сухой контейнер с крышкой. 6. Залить рыбу хорошим растительным маслом без запаха и убрать в холодильник хотя бы на 1 час. Лучше дольше, тогда куски напитаются маслом сильнее.

Готово! Приятного аппетита!