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Горбуша малосольная под-семгу: идеальный бюджетный рецепт под НГ и другие праздники!

Четверг, 18 Ноября 2021 г. 08:06 + в цитатник

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На самом деле таких способов довольно много. Но все они заключаются в том, чтобы не пересушить и без того сухую горбушу, а также превратить ее во что-то более мягкое и жирненькое. Отсюда и идет ее свойство притворяться сёмушкой.

Рецепт ниже как раз той серии, он позволит сделать нежную и сочную «сёмгу» из бюджетной горбуши.
 
 
Ингредиенты:
 
тушка горбуши свежей чуть подмороженной
0,5 л воды
3 ст. л. соли
растительное масло
лимон
1 ч. л. коньяка
 
Как готовить:
 
1. Горбушу почистить и выпотрошить. Разделать на филе. Затем каждое длинное филе разрезать на 2-3 пласта. Не надо резать рыбку маленькими кусочками. Это не тот случай.
 
2. Приготовить раствор. Вскипятить 2-2,5 стакана воды или 0,5 л. Растворить в кипятке соль. Снять с огня, остудить.
 
3. В холодный рассол нарезать четвертинку лимона крупно и влить коньяк. На этом этапе можно всыпать 1 ч. л. сахара, если рыбка выглядит бледноватой. Сахар поможет сделать горбушу чуть ярче.
 
4. Опустить в рассол куски рыбы кожей вниз. Прикрыть посуду тарелкой и убрать в холодильник на 3 часа.
 
5. Горбушу вынуть из рассола, обмыть под проточной водой, просушить салфетками и сразу выложить в чистый и сухой контейнер с крышкой.
 
6. Залить рыбу хорошим растительным маслом без запаха и убрать в холодильник хотя бы на 1 час. Лучше дольше, тогда куски напитаются маслом сильнее.

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Готово! Приятного аппетита!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
Метки:  

Процитировано 31 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Четверг, 18 Ноября 2021 г. 11:35 (ссылка)
Спасибо.
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Вера_Петрикова   обратиться по имени Четверг, 18 Ноября 2021 г. 12:59 (ссылка)
Спасибо за рецепт!
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 18 Ноября 2021 г. 14:16 (ссылка)
Легкого дня и бодрого настроения!
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Пятница, 19 Ноября 2021 г. 18:44 (ссылка)
Спасибо за рецепт.
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