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Салат "Сувенир" - интересный рецепт к Новому году и другим праздникам!
Салат Сувенир — яркий праздничный салат, который украсит любой стол. Выглядит он безумно красиво, получается очень вкусным, все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Слои салат отлично держат форму благодаря добавлению желирующего вещества в майонез. Сам желатин в салате абсолютно не чувствуется. Салат со вкусом морепродуктов понравится всем гостям без исключения.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
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