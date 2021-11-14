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Салат "Сувенир" - интересный рецепт к Новому году и другим праздникам!

Воскресенье, 14 Ноября 2021 г. 08:35 + в цитатник

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Салат Сувенир — яркий праздничный салат, который украсит любой стол. Выглядит он безумно красиво, получается очень вкусным, все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Слои салат отлично держат форму благодаря добавлению желирующего вещества в майонез. Сам желатин в салате абсолютно не чувствуется. Салат со вкусом морепродуктов понравится всем гостям без исключения.

Ингредиенты:
 
Вода - 100 мл.
Желатин - 1 ст.л.
Майонез - 250 г.
Картофель - 5 шт.
Яйца - 5 шт.
Форель соленая - 250 г.
Сыр - 100 г.
Зеленый лука - пучок
Красная икра и укроп - для украшения
 
Приготовление:
 
Приготовьте желейную заправку. Сухой желатин залейте водой, перемешайте, отставьте на 10 минут в сторону, чтобы он разбух и стал густым. Через время разогрейте его в микроволновой печи, дайте остыть. Жидкий желатин влейте в майонез, перемешайте.
 
Яйца заранее сварите «вкрутую», аккуратно отделите белки от желтков. Желтки и твердый сыр натрите на мелкой терке, соедините в одной емкости, добавьте 4 ст.л. майонезной смеси, перемешайте.
 
Прямоугольную форму застелите пищевой пленкой. Внутрь нижним слоем выложите смесь сыра и желтков, разровняйте лопаткой.
 
Зеленый лук нарежьте, равномерно высыпьте их в форму, сверху полейте майонезом.
 
Белки также натрите на мелкой терке, смешайте с двумя столовыми майонеза, выложите следующим слоем, разровняйте.
 
Соленую красную рыбу нарежьте кубиками или пластинками, уложите на белки.
 
Вареный картофель натрите на крупной терке, стружку выложите последним слоем салата. Сверху салат накройте пищевой пленкой. Не доставая из формы, поставьте его в холодильник на 2 часа для застывания слоев.
 
Через время форму с содержимым переверните на плоскую тарелку. Салат освободите от пленки, сверху украсьте свежим укропом и красной икрой.
 
Фоторецепт приготовления салата пошагово:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
Метки:  

Процитировано 25 раз
Понравилось: 11 пользователям
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 14 Ноября 2021 г. 08:55 (ссылка)
Спасибо.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Воскресенье, 14 Ноября 2021 г. 15:45 (ссылка)
Доброго воскресного дня и настроения!
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