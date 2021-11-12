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Новый способ приготовления куриного филе - жалею, что раньше так не готовила (сочнее не бывает)!
Не нужно мариновать! Самый удачный рецепт! Необыкновенно вкусно! Такое сочное филе у меня ещё ни разу не получалось.
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КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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