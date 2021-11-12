Не нужно мариновать! Самый удачный рецепт! Необыкновенно вкусно! Такое сочное филе у меня ещё ни разу не получалось.

Самые обычные ингредиенты, но курица получается намного вкуснее, чем по другим рецептам. Я буду готовить теперь таким способом всегда, и даже заменю надоевшее мясо по-французски!

Готовить проще простого, я думаю справится даже совсем неопытная хозяйка. Готовка не отнимает много времени, все сложили в форму и в духовку. А в роли ещё одного главного ингредиента выступает яблоко! Но в готовом блюде оно совсем не чувствуется!

Не бойтесь экспериментировать! Попробуйте приготовить это блюдо, я уверена вы не пожалеете, и будете его ещё и друзьям рекомендовать!

Что понадобилось из продуктов:

Куриное филе – 400 г

Яблоки зеленые – 2 шт

Сыр – 150 г

Майонез – 1-2 ст.л

соль, перец

растительное масло

Как готовить:

Я использую куриное филе, но и из филе индейки получается тоже очень сочно

Нарежьте грудку небольшими тонкими ломтиками, слегка отбейте, но не переусердствуйте

Форму для запекания смажьте растительным маслом. Переложите отбивные

Посолите, приправьте чёрным молотым перцем и сушёным чесноком. Можно натереть свежим чесноком, но тут уже дело вкуса

Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с майонезом

Сыр в этом блюде мне больше всего нравится сулугуни. Вы же можете использовать любой другой. А майонез можно заменить на сметану или йогурт

Зелёные яблоки помойте, не очищая от кожуры, натрите на крупной тёрке

Выкладывайте яблоки поверх каждого кусочка грудки. Когда я впервые попробовала это блюдо, то не поверила, что в составе есть яблоки, ну вот совсем они не чувствуются

Теперь поверх яблок выкладывайте шубку из сыра и майонеза

Поставьте блюдо в разогретую до 180°С духовку и запекайте 30 минут, главное не передержите, как только корочка подрумянилась, доставайте из духовки.

Фоторецепт приготовления куриного филе:

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Вы только посмотрите сколько сока получилось! Кстати очень вкусно этим «соусом» полить рис, который можно подать в качестве гарнира к грудке.

Вкусное, сытное, ароматное блюдо получается! Его не стыдно и на праздничный стол подать. Обязательно приготовьте и сохраните рецепт, ведь скоро наступит череда праздников, а этот рецепт совсем «незаезженный», его гости точно оценят!