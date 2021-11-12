Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Цитатник

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" (Санкт-Петербург) - (0)

Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)

Как ротвейлер "написал" письмо мамочке...     Одуван домашний ...

Художница замуровывает живые цветы в «кристаллы» своими руками – теперь ими можно любоваться вечно! - (0)

Художница замуровывает живые цветы в «кристаллы» своими руками – теперь ими можно любоваться вечно! ...

5 причин использовать облепиховое масло в уходе за кожей лица + лучшие домашние маски на его основе - (0)

5 причин использовать облепиховое масло в уходе за кожей лица + лучшие домашние маски на его основе ...

Эти кошки покорят ваши сердца - невроятное творчество художницы Оксана Заика - (1)

Эти кошки покорят ваши сердца - невроятное творчество художницы Оксана Заика   Зн...

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Рукоделие
Рукоделие
05:30 14.08.2021
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:12 02.06.2021
Фотографий: 3
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы


Новый способ приготовления куриного филе - жалею, что раньше так не готовила (сочнее не бывает)!

Пятница, 12 Ноября 2021 г. 08:11 + в цитатник

Screen Shot 11-10-21 at 07.44 PM (700x532, 323Kb)

Не нужно мариновать! Самый удачный рецепт! Необыкновенно вкусно! Такое сочное филе у меня ещё ни разу не получалось. 

Самые обычные ингредиенты, но курица получается намного вкуснее, чем по другим рецептам. Я буду готовить теперь таким способом всегда, и даже заменю надоевшее мясо по-французски! 
 
Готовить проще простого, я думаю справится даже совсем неопытная хозяйка. Готовка не отнимает много времени, все сложили в форму и в духовку. А в роли ещё одного главного ингредиента выступает яблоко! Но в готовом блюде оно совсем не чувствуется! 
 
 
Не бойтесь экспериментировать! Попробуйте приготовить это блюдо, я уверена вы не пожалеете, и будете его ещё и друзьям рекомендовать!
 
Что понадобилось из продуктов: 
 
Куриное филе – 400 г 
Яблоки зеленые – 2 шт 
Сыр – 150 г 
Майонез – 1-2 ст.л 
соль, перец 
растительное масло 
 
Как готовить: 
 
Я использую куриное филе, но и из филе индейки получается тоже очень сочно
 
Нарежьте грудку небольшими тонкими ломтиками, слегка отбейте, но не переусердствуйте 
 
Форму для запекания смажьте растительным маслом. Переложите отбивные
 
Посолите, приправьте чёрным молотым перцем и сушёным чесноком. Можно натереть свежим чесноком, но тут уже дело вкуса
 
Сыр натрите на крупной тёрке и смешайте с майонезом
 
Сыр в этом блюде мне больше всего нравится сулугуни. Вы же можете использовать любой другой. А майонез можно заменить на сметану или йогурт 
 
Зелёные яблоки помойте, не очищая от кожуры, натрите на крупной тёрке
 
Выкладывайте яблоки поверх каждого кусочка грудки. Когда я впервые попробовала это блюдо, то не поверила, что в составе есть яблоки, ну вот совсем они не чувствуются 
 
Теперь поверх яблок выкладывайте шубку из сыра и майонеза 
 
Поставьте блюдо в разогретую до 180°С духовку и запекайте 30 минут, главное не передержите, как только корочка подрумянилась, доставайте из духовки.
 
Фоторецепт приготовления куриного филе:

2.
Screen Shot 11-10-21 at 07.45 PM (700x532, 455Kb)

3.
Screen Shot 11-10-21 at 07.45 PM 001 (700x532, 375Kb)

4.
Screen Shot 11-10-21 at 07.45 PM 002 (700x532, 380Kb)

5.
Screen Shot 11-10-21 at 07.45 PM 003 (700x532, 470Kb)

6.
Screen Shot 11-10-21 at 07.45 PM 004 (700x532, 473Kb)

7.
Screen Shot 11-10-21 at 07.46 PM (700x532, 538Kb)

8.
Screen Shot 11-10-21 at 07.46 PM 001 (700x532, 536Kb)

Вы только посмотрите сколько сока получилось! Кстати очень вкусно этим «соусом» полить рис, который можно подать в качестве гарнира к грудке.
 
Вкусное, сытное, ароматное блюдо получается! Его не стыдно и на праздничный стол подать. Обязательно приготовьте и сохраните рецепт, ведь скоро наступит череда праздников, а этот рецепт совсем «незаезженный», его гости точно оценят!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 42 раз
Понравилось: 21 пользователям
Нравится

Nina_Yashkova   обратиться по имени Суббота, 13 Ноября 2021 г. 19:17 (ссылка)
Аппетитное блюдо.
Ответить С цитатой В цитатник
lorka67   обратиться по имени Суббота, 13 Ноября 2021 г. 21:40 (ссылка)
спасибо! утащу себе
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте