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В маршрутке рассказали как готовить вкусную рыбу по новому рецепту - хоть на праздник подавай!

Вторник, 09 Ноября 2021 г. 08:15 + в цитатник

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В переполненной маршрутке, было неприятно и тесно. Меня зажали между собой две тучные дамы, которые обсуждали вчерашний ужин: - Ну, как тебе рыба? А соус? Правда класс?
 
Они без умолку расхваливали рецепт, ну а я в свою очередь наматывала всё "на ус" - предвкушая, как уже на своей любимой кухне, готовлю новое блюдо.
 
Друзья, сегодня готовим невероятно вкусную и сочную рыбу! 
 
 
Многие не любят горбушу из-за ее сухости, но рыба приготовленная по этому простому рецепту перевернет ваше сознание. От такой рыбки не откажется даже заядлый мясоед!
 
Нам понадобится:
 
Горбуша - 1 кг.
Лук репчатый - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Семена кунжута - 100 гр.
Растительное масло - 2 ст.л.
Сок лимона - 0,5 шт.
Вода - 100 мл.
Соль и черный молотый перец по вкусу.
 
Приступим:
 
Рыбу помыть и почистить. Острым ножом отделить от каркаса и кожицы. Если есть косточки, то по максимуму удалить.
 
Семена кунжута обжарить на сухой сковороде до слегка золотистого цвета.
 
Здесь главное условие - не пережарить, чтобы в готовом блюде не было горечи.
 
Погружным блендером перебить кунжут в однородную пасту.
 
В пасту добавить лимонный сок, соль, растительное масло и воду.
 
Все перемешать. По консистенции должно получается как густая сметана.
 
В форму для запекания выложить слоями лук и морковь нарезанными кружочками. 
 
Каждый ломтик рыбы полностью окунуть в кунжутный соус и уложить на ранее нарезанные овощи.
 
Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов.
 
Фоторецепт приготовления вкусной рыбы:

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Соус из кунжута, делает горбушу необыкновенной. А какой приятный ореховый вкус - ммм вкуснота!
 
Приятного аппетита!
 
Друзья, спасибо, то что доверяете и готовите со мной!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда из рыбы и морепродуктов
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Процитировано 29 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 09 Ноября 2021 г. 14:22 (ссылка)
Благодарю! ! Хорошего настроения на всю неделю!
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Mjja   обратиться по имени Среда, 10 Ноября 2021 г. 08:40 (ссылка)
БлагоДарю.
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