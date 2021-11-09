



В переполненной маршрутке, было неприятно и тесно. Меня зажали между собой две тучные дамы, которые обсуждали вчерашний ужин: - Ну, как тебе рыба? А соус? Правда класс?

Они без умолку расхваливали рецепт, ну а я в свою очередь наматывала всё "на ус" - предвкушая, как уже на своей любимой кухне, готовлю новое блюдо.

Друзья, сегодня готовим невероятно вкусную и сочную рыбу!

Многие не любят горбушу из-за ее сухости, но рыба приготовленная по этому простому рецепту перевернет ваше сознание. От такой рыбки не откажется даже заядлый мясоед!

Нам понадобится:

Горбуша - 1 кг.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Семена кунжута - 100 гр.

Растительное масло - 2 ст.л.

Сок лимона - 0,5 шт.

Вода - 100 мл.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Приступим:

Рыбу помыть и почистить. Острым ножом отделить от каркаса и кожицы. Если есть косточки, то по максимуму удалить. Семена кунжута обжарить на сухой сковороде до слегка золотистого цвета. Здесь главное условие - не пережарить, чтобы в готовом блюде не было горечи. Погружным блендером перебить кунжут в однородную пасту. В пасту добавить лимонный сок, соль, растительное масло и воду. Все перемешать. По консистенции должно получается как густая сметана. В форму для запекания выложить слоями лук и морковь нарезанными кружочками. Каждый ломтик рыбы полностью окунуть в кунжутный соус и уложить на ранее нарезанные овощи. Выпекать 35 минут при температуре 180 градусов. Фоторецепт приготовления вкусной рыбы:

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Соус из кунжута, делает горбушу необыкновенной. А какой приятный ореховый вкус - ммм вкуснота!

Приятного аппетита!