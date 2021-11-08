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Невероятно вкусный пирог на жидком тесте из кефира - вкуснее даже, чем пицца!

Понедельник, 08 Ноября 2021 г. 07:44 + в цитатник

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Тесто для этого пирога готовится на кефире и получается жидким, почти как тесто для заливных пирогов. Оно просто выливается на противень, а сверху выкладывается начинка. Начинки можно взять довольно много и в том составе, в котором хочется. Запекается такой пирог за 20 минут, а по вкусу он не уступает настоящей пицце. Только делать его проще и тесто у него нежнее и мягче, чем у пиццы. В этом рецепте используется начинка с курицей и грибами.

 
Ингредиенты для пирога 25-35 см:
 
Тесто
 
Мука - 180 гр
Кефир 3,2% - 250 мл
Яйца - 1 шт.
Растительное масло - 1 ст.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Сахар - 1/2 ч.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Начинка
 
Томатная паста - 70 гр
Вареная курица - 200 гр
Шампиньоны - 150 гр
Болгарский перец - 150 гр
Репчатый лук - 100 гр
Сыр - 150 гр
Петрушка - по вкусу
 
Как приготовить:
 
Продукты для приготовления теста желательно использовать комнатной температуры. Соединить кефир обычной жирности 3,2% с одним яйцом, солью, сахаром и растительным маслом.
 
Слегка взбить смесь венчиком до однородности и появления небольшого количества воздушных пузырьков.
 
Отдельно соединить муку с разрыхлителем и тщательно перемешать.
 
Просеять муку в жидкую смесь и хорошо перемешать венчиком до растворения мучных комочков.
 
Тесто получится жидким и совсем чуть-чуть тягучим, почти как на оладьи.
 
Застелить противень бумагой для выпечки и обильно смазать ее растительным маслом. Вылить тесто на противень и разровнять его поверхность ложкой или лопаточкой.
 
Затем аккуратно смазать поверхность теста томатной пастой.
 
После этого можно приступать к выкладыванию начинки. Начинка может быть любой. Сначала можно выложить слой болгарского перца, нарезанного кольцами.
 
Затем слой вареного куриного филе, разобранного на волокна.
 
Дальше слой нарезанных тонкими пластинами шампиньонов.
 
И последний слой - нарезанный тонкими ломтиками репчатый лук. После этого все посолить и поперчить по вкусу.
 
Желательно все ингредиенты для начинки подготовить заранее, чтобы собрать пирог быстро. Тогда тесто не перестоит и реакция с разрыхлителем пойдет при выпечке активнее. 
 
Поставить пирог в заранее разогретую духовку и выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.
 
Через 20 минут пирог достать и посыпать слоем натертого сыра. Чем сыра больше, тем пирог получается насыщеннее и вкуснее.
 
Снова поставить пирог в духовку и выпекать еще 5 минут до расплавления сыра. Подрумянивать его необходимости нет. Достаточно, чтобы он просто расплавился как на обычной пицце.
 
Фоторецепт приготовления пирога на жидком тесте:

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Готовый пирог по желанию посыпать любой свежей зеленью и прямо в горячем виде переложить с противня на доску. Режется пирог на порции очень легко, т.к. и тесто, и начинка очень мягкие.

Вот такой пирог на жидком тесте можно приготовить буквально за 30-35 минут вместе с выпечкой.

Он очень похож по виду и вкусу на пиццу, только тесто у него более нежное.

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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Процитировано 34 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 08 Ноября 2021 г. 07:58 (ссылка)
Доброго понедельника и отличного старта в новую неделю желаю я тебе от всего сердца!!!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Понедельник, 08 Ноября 2021 г. 09:25 (ссылка)
Спасибо.
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