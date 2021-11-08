Тесто для этого пирога готовится на кефире и получается жидким, почти как тесто для заливных пирогов. Оно просто выливается на противень, а сверху выкладывается начинка. Начинки можно взять довольно много и в том составе, в котором хочется. Запекается такой пирог за 20 минут, а по вкусу он не уступает настоящей пицце. Только делать его проще и тесто у него нежнее и мягче, чем у пиццы. В этом рецепте используется начинка с курицей и грибами.

Ингредиенты для пирога 25-35 см: Тесто Мука - 180 гр Кефир 3,2% - 250 мл Яйца - 1 шт. Растительное масло - 1 ст.л. Соль - 1/2 ч.л. Сахар - 1/2 ч.л. Разрыхлитель - 1 ч.л. Начинка Томатная паста - 70 гр Вареная курица - 200 гр Шампиньоны - 150 гр Болгарский перец - 150 гр Репчатый лук - 100 гр Сыр - 150 гр Петрушка - по вкусу

Как приготовить:

Продукты для приготовления теста желательно использовать комнатной температуры. Соединить кефир обычной жирности 3,2% с одним яйцом, солью, сахаром и растительным маслом.

Слегка взбить смесь венчиком до однородности и появления небольшого количества воздушных пузырьков. Отдельно соединить муку с разрыхлителем и тщательно перемешать. Просеять муку в жидкую смесь и хорошо перемешать венчиком до растворения мучных комочков. Тесто получится жидким и совсем чуть-чуть тягучим, почти как на оладьи. Застелить противень бумагой для выпечки и обильно смазать ее растительным маслом. Вылить тесто на противень и разровнять его поверхность ложкой или лопаточкой. Затем аккуратно смазать поверхность теста томатной пастой. После этого можно приступать к выкладыванию начинки. Начинка может быть любой. Сначала можно выложить слой болгарского перца, нарезанного кольцами. Затем слой вареного куриного филе, разобранного на волокна. Дальше слой нарезанных тонкими пластинами шампиньонов. И последний слой - нарезанный тонкими ломтиками репчатый лук. После этого все посолить и поперчить по вкусу. Желательно все ингредиенты для начинки подготовить заранее, чтобы собрать пирог быстро. Тогда тесто не перестоит и реакция с разрыхлителем пойдет при выпечке активнее. Поставить пирог в заранее разогретую духовку и выпекать 20 минут при температуре 200 градусов. Через 20 минут пирог достать и посыпать слоем натертого сыра. Чем сыра больше, тем пирог получается насыщеннее и вкуснее. Снова поставить пирог в духовку и выпекать еще 5 минут до расплавления сыра. Подрумянивать его необходимости нет. Достаточно, чтобы он просто расплавился как на обычной пицце.

Фоторецепт приготовления пирога на жидком тесте:

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Готовый пирог по желанию посыпать любой свежей зеленью и прямо в горячем виде переложить с противня на доску. Режется пирог на порции очень легко, т.к. и тесто, и начинка очень мягкие.

Вот такой пирог на жидком тесте можно приготовить буквально за 30-35 минут вместе с выпечкой.

Он очень похож по виду и вкусу на пиццу, только тесто у него более нежное.