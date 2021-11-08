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Невероятно вкусный пирог на жидком тесте из кефира - вкуснее даже, чем пицца!
Тесто для этого пирога готовится на кефире и получается жидким, почти как тесто для заливных пирогов. Оно просто выливается на противень, а сверху выкладывается начинка. Начинки можно взять довольно много и в том составе, в котором хочется. Запекается такой пирог за 20 минут, а по вкусу он не уступает настоящей пицце. Только делать его проще и тесто у него нежнее и мягче, чем у пиццы. В этом рецепте используется начинка с курицей и грибами.
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Готовый пирог по желанию посыпать любой свежей зеленью и прямо в горячем виде переложить с противня на доску. Режется пирог на порции очень легко, т.к. и тесто, и начинка очень мягкие.
Вот такой пирог на жидком тесте можно приготовить буквально за 30-35 минут вместе с выпечкой.
Он очень похож по виду и вкусу на пиццу, только тесто у него более нежное.
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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