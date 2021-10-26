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Соседка не ушла домой пока не выпросила этот рецепт - показываю как готовлю вкусные и быстрые пирожки из лаваша!

Вторник, 26 Октября 2021 г. 08:15 + в цитатник

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Быстрые домашние пирожки с начинкой без заморочек. Съедаются моментально. Вы будете в восторге! Тесто делать не нужно. Начинку выбирайте по своему вкусу. Эти пирожки настоящая находка для хозяек, у которых очень мало свободного времени. Вкус у них почти не отличается от дрожжевых пирожков, а готовятся они значительно проще и быстрее. Очень рекомендую.

Удачного вам приготовления и приятного аппетита. 

Потребуется:
 
Фарш 600 г.
Вода 90 мл.
Лаваш 200 г.(2 шт.)
Соль, перец.
Приправа для шашлыка.
Петрушка
 
Кляр
Яйца 2 шт.
Вода или молоко 2 ст.л.
Карри 1 ст.л.
 
Как приготовить ленивые пирожки:
 
Фарш, у меня свино-говяжий, перемнем вилочкой. К нему на мелкой терке натрем лук. Добавим приправу для шашлыка и черный молотый перец
 
Также добавим соль и мелко нарезанную зелень. Также можно на мелкой терке натереть твердый сыр, у меня адыгейский. Хорошенько перемешаем.
 
Также я добавляю немного воды, что бы начинка получилась сочной. Перемешаем и начнем выкладывать на лаваш. Разравниваем ровным слоем. Свернем в рулет
 
Теперь дадим рулету настояться около пяти минут. нарежем на порционные кусочки
 
К яйцу вливаем молоко или воду. Добавим приправу кари и хорошенько перемешаем
 
На горячую сковороду наливаем растительное масло. Каждый пирожок обволакиваем в яичной смеси. Обжариваем з двух сторон до золотистой корочки. Выкладываем в форму для выпечки и выпекаем в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15 минут

Фоторецепт приготовления:

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Приятного аппетита!!!

Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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