Керамическая и керамогранитная плитка «Италон» в магазине "КЕРАМИР" К выбору керамич...Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... - (0)
Как ротвейлер "написал" письмо мамочке... Одуван домашний ...Художница замуровывает живые цветы в «кристаллы» своими руками – теперь ими можно любоваться вечно! - (0)
Художница замуровывает живые цветы в «кристаллы» своими руками – теперь ими можно любоваться вечно! ...5 причин использовать облепиховое масло в уходе за кожей лица + лучшие домашние маски на его основе - (0)
5 причин использовать облепиховое масло в уходе за кожей лица + лучшие домашние маски на его основе ...Эти кошки покорят ваши сердца - невроятное творчество художницы Оксана Заика - (1)
Эти кошки покорят ваши сердца - невроятное творчество художницы Оксана Заика Зн...
|
Соседка не ушла домой пока не выпросила этот рецепт - показываю как готовлю вкусные и быстрые пирожки из лаваша!
Быстрые домашние пирожки с начинкой без заморочек. Съедаются моментально. Вы будете в восторге! Тесто делать не нужно. Начинку выбирайте по своему вкусу. Эти пирожки настоящая находка для хозяек, у которых очень мало свободного времени. Вкус у них почти не отличается от дрожжевых пирожков, а готовятся они значительно проще и быстрее. Очень рекомендую.
Удачного вам приготовления и приятного аппетита.
Фоторецепт приготовления:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Приятного аппетита!!!
|Рубрики:
|КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]