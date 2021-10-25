Очень простой и быстрый пирог из лаваша, который идеально подходит на каждый день. Он получается вкусным и в меру сытным. Его легко можно готовить на ужин для всей семьи или перекус.

Готовится такой домашний пирог максимально легко. Для него даже тесто замешивать не придется, а на весь процесс приготовления у вас уйдет не больше 10-15 минут. Остальное дело останется за духовкой. На мой взгляд, это один самых легких домашних пирогов на скорую руку.

Попробуйте приготовить такой пирог из лаваша, думаю, что вам и вашей семье он тоже придется по вкусу.

Ингредиенты:

сыр - 200 г

яйца - 4 шт.

молоко - 150 мл

лаваш тонкий - 150 г

петрушка - пучок

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

Пошаговый рецепт

















