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Пирог из ЛАВАША - очень вкусно и просто, никто не догадывается даже Из Чего Я Его Готовлю!

Понедельник, 25 Октября 2021 г. 08:16 + в цитатник

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Очень простой и быстрый пирог из лаваша, который идеально подходит на каждый день. Он получается вкусным и в меру сытным. Его легко можно готовить на ужин для всей семьи или перекус.

Готовится такой домашний пирог максимально легко. Для него даже тесто замешивать не придется, а на весь процесс приготовления у вас уйдет не больше 10-15 минут. Остальное дело останется за духовкой. На мой взгляд, это один самых легких домашних пирогов на скорую руку.
 
 
Попробуйте приготовить такой пирог из лаваша, думаю, что вам и вашей семье он тоже придется по вкусу.
 
Ингредиенты: 
 
сыр - 200 г 
яйца - 4 шт. 
молоко - 150 мл 
лаваш тонкий - 150 г 
петрушка - пучок 
соль - по вкусу 
перец черный молотый - по вкусу
 
Пошаговый рецепт

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
Метки:  

Процитировано 16 раз
Понравилось: 13 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 25 Октября 2021 г. 13:43 (ссылка)
Удачи всем нам на семь дней,
Пусть будни станут веселей.
Успехов, счастья, процветания
И исполнения всех желаний.
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