Всем привет! Сегодня я к вам с очень классным рецептом пиццы на лаваше. Этот рецепт замечательно прижился в нашей семье. Пицца получается сочной и очень вкусный. Готовила ее и детский праздник, и на пикник и просто на перекус. Можно добавлять разную начинку и подстраивать рецепт под себя. Экспериментируйте и ваше меню станет разнообразней.

Пицца из лаваша в духовке:

Лаваш (тонкий, армянский) — 2 листа

Сыр (твердый сорт) — 200 гр.

Грибы - 5 шт

Перец - 1 шт

Ветчина (колбаса, грибы, мясо) — 200 гр.

Огурцы маринованные (маслины, корнишоны) — 100 гр.

Майонез — 5 ст.л

Яйца — 3 шт.

Кетчуп — 2 ст.л

Обращаю внимание, что начинка в принципе может быть любая - берит те продукты, которые вы любите!

Противень застилаем пергаментом. Подготавливаем 2 листа лаваша размера чуть больше противня, чтобы у нас были небольшие бортики и начинка не вытекала.

Выкладываем лист лаваша на противень посыпаем 100 г сыра.

На сыр выкладываем второй лист лаваша. Смазываем верхний лаваш соусом, я смешала сметану и кетчуп, можно майонезом.

Пришло время начинки, также выбирайте ее исходя из своих предпочтений. У меня начинка такая: ветчина, шампиньоны, болгарский перец, маринованные огурчики.

Готовим заливку. Яйца смешиваем с майонезом (можно заменить на сметану).

Заливаем пиццу, стараемся сделать это равномерно. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 15 минут.

Затем достаем пиццу, сверху посыпаем сыром. Запекаем еще 10-15 минут.

У готовой пицца отрезаем сухие края, нарезаем на порции и подаем к столу



Фоторецепт приготовления:



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. Такая вкуснятина понравится и детям и взрослым. И конечно, самый большой плюс, что не нужно возиться с тестом. Готовится пицца на лаваше быстро и просто.