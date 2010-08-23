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Пицца на лаваше - тонкая и невероятно вкусная! Открыла для себя простейший рецепт пиццы, которую обожает вся семья!

Пятница, 22 Января 2021 г. 07:37 + в цитатник
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Всем привет! Сегодня я к вам с очень классным рецептом пиццы на лаваше. Этот рецепт замечательно прижился в нашей семье. Пицца получается сочной и очень вкусный. Готовила ее и детский праздник, и на пикник и просто на перекус. Можно добавлять разную начинку и подстраивать рецепт под себя. Экспериментируйте и ваше меню станет разнообразней.
 
 
Пицца из лаваша в духовке: 
 
Лаваш (тонкий, армянский) — 2 листа 
 
Сыр (твердый сорт) — 200 гр. 
 
Грибы - 5 шт 
 
Перец - 1 шт 
 
Ветчина (колбаса, грибы, мясо) — 200 гр. 
 
Огурцы маринованные (маслины, корнишоны) — 100 гр. 
 
Майонез — 5 ст.л 
 
Яйца — 3 шт. 
 
Кетчуп — 2 ст.л
 
Обращаю внимание, что начинка в принципе может быть любая - берит те продукты, которые вы любите!
 
Противень застилаем пергаментом. Подготавливаем 2 листа лаваша размера чуть больше противня, чтобы у нас были небольшие бортики и начинка не вытекала.
 
Выкладываем лист лаваша на противень посыпаем 100 г сыра.
 
На сыр выкладываем второй лист лаваша. Смазываем верхний лаваш соусом, я смешала сметану и кетчуп, можно майонезом.
 
Пришло время начинки, также выбирайте ее исходя из своих предпочтений. У меня начинка такая: ветчина, шампиньоны, болгарский перец, маринованные огурчики.
 
Готовим заливку. Яйца смешиваем с майонезом (можно заменить на сметану).
 
Заливаем пиццу, стараемся сделать это равномерно. Отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 15 минут.
 
Затем достаем пиццу, сверху посыпаем сыром. Запекаем еще 10-15 минут.
 
У готовой пицца отрезаем сухие края, нарезаем на порции и подаем к столу

Фоторецепт приготовления:

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. Такая вкуснятина понравится и детям и взрослым. И конечно, самый большой плюс, что не нужно возиться с тестом. Готовится пицца на лаваше быстро и просто.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Детские блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
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Процитировано 35 раз
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Валентина-л-1   обратиться по имени Пятница, 22 Января 2021 г. 08:22 (ссылка)
Спасибо.
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liberiana   обратиться по имени Пятница, 22 Января 2021 г. 13:34 (ссылка)
Благодарю!
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olga_nezinska   обратиться по имени Суббота, 23 Января 2021 г. 09:22 (ссылка)
Спасибо!
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