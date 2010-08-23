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Кума удивила, приготовив необычно и вкусно пекинскую капусту. Теперь готовлю так каждый день!

Четверг, 21 Января 2021 г. 07:29 + в цитатник
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Привет, подписчики и гости !
 
Очень люблю пекинскую капусту. Но я ее использовала только для салатов и голубцов.
Но вчера, честно говоря, я была приятно удивлена. Кума приготовила пекинскую капусту необычным способом. Капуста получилась такой вкусной, что хочется ее готовить снова и снова. А на приготовление уходит всего 15 минут. 
 
 
И продуктов для этого блюда понадобится очень мало.
 
Ингредиенты:
 
1 пекинская капуста.
2 ст. л. растительного масла.
2 ст. л. соевого соуса.
1 ч. л. мёда.
1/4 ч.л. черного перца
 
Советую всем приготовить такую необычную, но очень вкусную и ПОЛЕЗНУЮ пекинскую капусту.
 
Приготовление:
 
С капусты снять верхние дряблые листья.
 
И проткнуть капусту шпажками. Главное зацепить крупные наружные листья. Можно проткнуть капусту крест-на-крест. Расстояние между шпажками примерно по 3 см. Как на фото.
 
Пекинскую капусту нарезать на шайбы, толщиной 3 см.
 
Мягкий хвостик и кочерыжку убираем, они здесь не пригодятся.
 
Противень застелить пекарской бумагой и слегка смазать растительным маслом.
 
Выложить на противень шайбы из капусты.
 
Теперь необходимо приготовить маринад.
 
В миске смешиваем растительное масло, соевый соус, мед и черный молотый перец. 
 
Хорошо перемешиваем до однородного состояния.
 
А теперь самое интересное:
 
Смазываем каждый кусочек капусты приготовленным маринадом.
 
Смазываем хорошо, чтоб каждый листик был покрыт маринадом.
 
Посыпаем сверху кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.
 

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Запекать нужно 20 минут. Капуста приготовится очень быстро и благодаря маринаду, останется сочной.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Блюда для здоровья,красоты и похудения
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Процитировано 38 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Четверг, 21 Января 2021 г. 12:27 (ссылка)
Приятного зимнего денёчка!
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канапатка   обратиться по имени Пятница, 22 Января 2021 г. 05:56 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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