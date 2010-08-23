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Очень люблю пекинскую капусту. Но я ее использовала только для салатов и голубцов.

Но вчера, честно говоря, я была приятно удивлена. Кума приготовила пекинскую капусту необычным способом. Капуста получилась такой вкусной, что хочется ее готовить снова и снова. А на приготовление уходит всего 15 минут.

И продуктов для этого блюда понадобится очень мало.

Ингредиенты: 1 пекинская капуста. 2 ст. л. растительного масла. 2 ст. л. соевого соуса. 1 ч. л. мёда. 1/4 ч.л. черного перца

Советую всем приготовить такую необычную, но очень вкусную и ПОЛЕЗНУЮ пекинскую капусту.

Приготовление:

С капусты снять верхние дряблые листья.

И проткнуть капусту шпажками. Главное зацепить крупные наружные листья. Можно проткнуть капусту крест-на-крест. Расстояние между шпажками примерно по 3 см. Как на фото.

Пекинскую капусту нарезать на шайбы, толщиной 3 см.

Мягкий хвостик и кочерыжку убираем, они здесь не пригодятся.

Противень застелить пекарской бумагой и слегка смазать растительным маслом.

Выложить на противень шайбы из капусты.

Теперь необходимо приготовить маринад.

В миске смешиваем растительное масло, соевый соус, мед и черный молотый перец.

Хорошо перемешиваем до однородного состояния.

А теперь самое интересное:

Смазываем каждый кусочек капусты приготовленным маринадом.

Смазываем хорошо, чтоб каждый листик был покрыт маринадом.

Посыпаем сверху кунжутом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку.

















Запекать нужно 20 минут. Капуста приготовится очень быстро и благодаря маринаду, останется сочной.