Здравствуйте, дорогие читатели!

Перед вечерним сериалом, мы с мужем решили приготовить вкусненького к чаю, но возиться с тестом мне ну никак не хотелось.

На этот случай у меня в морозилке лежало покупное слоеное тесто, а фарш размораживался для приготовления макарошек по-флотски. Ну конечно же макароны решили отменить и сделать вкусные конвертики с фаршем.

Получилось очень вкусно, а главное без особой возни. Но, если хочется приготовить из домашнего теста, загляните в эту статью, там рецепт отличного теста.

Первым делом достаньте из морозилки тесто и оставьте его при комнатной температуре до полной разморозки.

Затем меленько нарежьте лук и обжарьте до мягкости на растительном масле.

Выложите мясной фарш, у меня куриный. Обжарьте до полуготовности, посолите и поперчите по вкусу.

Полностью остудите.

Тесто раскатайте в тонкий пласт, разрежьте на несколько частей, размер по вашему усмотрению.

На каждую часть теста выложите мясной фарш.

Сверху разложите ломтики сыра.

Сыр можно и не добавлять, но нам показалось с ним вкуснее, да и начинка не вываливается во время поедания))

Сложите ввиде конвертика и закрепите края.

Выложите заготовки на противень застеленный пергаментной бумагой.

Смажьте яичным желтком, по желанию посыпьте кунжутом.

Поставьте в заранее разогретый до 190-200 градусов духовой шкаф и выпекайте до готовности.

Фоторецепт пошагово:



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Вот такие румяные пирожки у меня получились.

Приятного аппетита!