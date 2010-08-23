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Быстрые конвертики с фаршем - бомбический рецепт закуски!

Вторник, 19 Января 2021 г. 08:27 + в цитатник
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Здравствуйте, дорогие читатели!
 
Перед вечерним сериалом, мы с мужем решили приготовить вкусненького к чаю, но возиться с тестом мне ну никак не хотелось. 
 
На этот случай у меня в морозилке лежало покупное слоеное тесто, а фарш размораживался для приготовления макарошек по-флотски. Ну конечно же макароны решили отменить и сделать вкусные конвертики с фаршем. 
 
 
Получилось очень вкусно, а главное без особой возни. Но, если хочется приготовить из домашнего теста, загляните в эту статью, там рецепт отличного теста.
 
Первым делом достаньте из морозилки тесто и оставьте его при комнатной температуре до полной разморозки.
Затем меленько нарежьте лук и обжарьте до мягкости на растительном масле.
Выложите мясной фарш, у меня куриный. Обжарьте до полуготовности, посолите и поперчите по вкусу.
 
Полностью остудите.
 
Тесто раскатайте в тонкий пласт, разрежьте на несколько частей, размер по вашему усмотрению.
На каждую часть теста выложите мясной фарш.
 
Сверху разложите ломтики сыра.
 
Сыр можно и не добавлять, но нам показалось с ним вкуснее, да и начинка не вываливается во время поедания))
Сложите ввиде конвертика и закрепите края. 
 
Выложите заготовки на противень застеленный пергаментной бумагой.
 
Смажьте яичным желтком, по желанию посыпьте кунжутом.
 
Поставьте в заранее разогретый до 190-200 градусов духовой шкаф и выпекайте до готовности.
 
Фоторецепт пошагово:

1.
Screen Shot 01-18-21 at 05.00 AM (700x523, 622Kb)

2.
Screen Shot 01-18-21 at 05.00 AM 001 (700x482, 565Kb)

3.
Screen Shot 01-18-21 at 05.00 AM 002 (700x511, 483Kb)

4.
Screen Shot 01-18-21 at 05.00 AM 003 (700x511, 564Kb)

5.
Screen Shot 01-18-21 at 05.01 AM (700x511, 515Kb)

6.
Screen Shot 01-18-21 at 05.01 AM 001 (700x511, 564Kb)

7.
Screen Shot 01-18-21 at 05.01 AM 002 (700x511, 658Kb)
 
Вот такие румяные пирожки у меня получились.
 
Приятного аппетита!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
Метки:  

Процитировано 22 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 19 Января 2021 г. 12:31 (ссылка)
Поздравляю тебя с величайшим православным праздником — Крещением! Желаю, чтобы с четырёх сторон в жизни дул ветер добрых и счастливых перемен, чтобы путь твой был ознаменован Божьей благодатью и удачей, чтобы здоровье крепчало с каждым днём, словно крещенские морозы , чтобы радость и светлая улыбка присутствовали в каждом твоём мгновении!
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