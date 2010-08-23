Это очень простая в приготовлении и вкусная закуска. На подготовку трачу не больше 20 минут, а все остальное время пассивное. Готовить ее можно из индейки, свинины и говядины, у меня сегодня будет из куриного филе. Эта закуска подойдет и для тех, кто на диете. Потребуется минимум продуктов и минимум потраченного времени на готовку.

Порции 8-10

Время подготовки 20 минут Время приготовления 4 часа

Ингредиенты

850 гр. филе куриной грудки

3 зубчика чеснок

3 ст.л. желатин

1,5 ч.л. паприка (молотая сладкая)

0,5 ч.л. молотый перец (смесь перцев)

3 щепотки соль

Инструкции

1. Для приготовления подходит любое мясо. Я беру филе куриной грудки без кожи. Промываем его и есть 2 варианта измельчения. Филе мелко нарезаем ножом.

2. Или закладываем в чашу блендера (измельчителя) и мелко рубим. Фарш делать не надо, должны быть небольшие кусочки.

3. Готовое измельченное мясо выкладываем в миску.

4. Добавляем соль, измельченный чеснок (у меня на мелкой терке), смесь перцев (дает остроту и приятный вкус), сладкую паприку (дает красивый цвет) и желатин. Специи можно добавить любые по вкусу.

5. Вливаем воду (5 ст. л.) и хорошо перемешиваем. Получается густая масса.

6. Чтобы закуска получилась праздничной красивой, используем форму для запекания пирогов или кексов с красивыми рельефами (у меня силиконовая форма). Выкладываем куриную массу в форму, равномерно распределяем и плотно прижимаем. Накрываем фольгой и ставим в духовку при 180 градусах на 45 минут.

7. Через 45 минут вынимаем, аромат у блюда потрясающий. Куриная масса уменьшается в объеме, а по краям формы остается бульон. Закуску немного остужаем на столе, затем отправляем в холодильник на 3-4 часа. Блюдо должно стать плотным.

8. Форму с охлажденной закуской накрываем тарелкой и переворачиваем.

9. Аккуратно убираем форму и получается вот такая красота. Блюдо похоже на заливное. Если готовим его из свинины или говядины, то запекаем дольше.

10. Закуску из куриной грудки с желатином украшаем овощами, листьями салата и сразу подаем на стол.

11. Ее можно нарезать на средние куски или на тонкие кусочки и подать как мясную нарезку. За счет чеснока она получается очень ароматной, грудка делает ее нежной и очень вкусной.

Фоторецепт приготовления:







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Приятного аппетита!!!