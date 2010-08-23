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Вкусная холодная закуска на праздничный стол, которая готовится намного проще заливного и холодца!

Среда, 16 Декабря 2020 г. 07:53 + в цитатник
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Это очень простая в приготовлении и вкусная закуска. На подготовку трачу не больше 20 минут, а все остальное время пассивное. Готовить ее можно из индейки, свинины и говядины, у меня сегодня будет из куриного филе. Эта закуска подойдет и для тех, кто на диете. Потребуется минимум продуктов и минимум потраченного времени на готовку.
 
 
Порции 8-10 
 
Время подготовки 20 минут Время приготовления 4 часа 
 
Ингредиенты
 
850 гр. филе куриной грудки
3 зубчика чеснок
3 ст.л. желатин
1,5 ч.л. паприка (молотая сладкая)
0,5 ч.л. молотый перец (смесь перцев)
3 щепотки соль
 
Инструкции
 
1. Для приготовления подходит любое мясо. Я беру филе куриной грудки без кожи. Промываем его и есть 2 варианта измельчения. Филе мелко нарезаем ножом.
 
2. Или закладываем в чашу блендера (измельчителя) и мелко рубим. Фарш делать не надо, должны быть небольшие кусочки.
 
3. Готовое измельченное мясо выкладываем в миску.
 
4. Добавляем соль, измельченный чеснок (у меня на мелкой терке), смесь перцев (дает остроту и приятный вкус), сладкую паприку (дает красивый цвет) и желатин. Специи можно добавить любые по вкусу.
 
5. Вливаем воду (5 ст. л.) и хорошо перемешиваем. Получается густая масса.
 
6. Чтобы закуска получилась праздничной красивой, используем форму для запекания пирогов или кексов с красивыми рельефами (у меня силиконовая форма). Выкладываем куриную массу в форму, равномерно распределяем и плотно прижимаем. Накрываем фольгой и ставим в духовку при 180 градусах на 45 минут.
 
7. Через 45 минут вынимаем, аромат у блюда потрясающий. Куриная масса уменьшается в объеме, а по краям формы остается бульон. Закуску немного остужаем на столе, затем отправляем в холодильник на 3-4 часа. Блюдо должно стать плотным.
 
8. Форму с охлажденной закуской накрываем тарелкой и переворачиваем.
 
9. Аккуратно убираем форму и получается вот такая красота. Блюдо похоже на заливное. Если готовим его из свинины или говядины, то запекаем дольше.
 
10. Закуску из куриной грудки с желатином украшаем овощами, листьями салата и сразу подаем на стол.
 
11. Ее можно нарезать на средние куски или на тонкие кусочки и подать как мясную нарезку. За счет чеснока она получается очень ароматной, грудка делает ее нежной и очень вкусной.
 
Фоторецепт приготовления:
 
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Приятного аппетита!!!
 
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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
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Валентина-л-1   обратиться по имени Среда, 16 Декабря 2020 г. 12:21 (ссылка)
Спасибо.
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