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Попробовала у подруги отбивные "Птичье молоко" и сразу добавила этот рецепт себе на Новогодний стол!

Вторник, 15 Декабря 2020 г. 07:15 + в цитатник
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Сегодня представляю вашему вниманию рецепт вкуснейших отбивных "Птичье молоко". Недавно была на юбилее у знакомой и там подавали отбивные, которые всем очень понравились, все выпрашивали рецепт, и я не исключение, без рецепта конечно же не ушла. Незамедлительно решила приготовить дома, очень уж вкусные они были ...
 
И что вы думаете?, название говорит само за себя, у меня они получились ещё вкуснее, правда жаль, что мало приготовила, мои домочадцы съели даже быстрее чем я готовила, а вот с добавкой обломались... Обязательно включу эту улётную закуску в Новогоднее меню. Теперь всегда буду готовить эти отбивные с запасом...
 
 
Рецепт:
 
Мясо филе (любое) - 1 кг
Соль - 1 ч. ложка
Консервированные ананасы - 1 банка
Сыр - 100-120 гр
Перец - по вкусу
 
Для заливки:
 
Сметана - 2 ст. ложки
Яйцо - 1 шт.
Мука - 1 ст. ложка (с небольшой горкой)
Сироп от ананасов - 2 ст. ложки
Соль - по вкусу
 
Приготовление: 
 
Мясо можно брать любое, у меня была в холодильнике куриная грудка, острым ножом аккуратно нарезала продольными пластами, отбила слегка молотком, посолила, поперчила, выложила на противень, сверху мясо слегка припылила мукой. Разрезала ананасы на тоненькие кусочки и уложила на мясо сверху по несколько штук
 
Главный секрет сочности таких отбивных заключается в заливке. Отправляю в миску все необходимые ингредиенты для заливки
 
Хорошо перемешиваю венчиком до однородной консистенции, заливка получается жидковатая, так и должно быть в процессе приготовления всё войдёт в норму, часть впитается в мясо, а часть испарится
 
Распределяю подготовленную заливку равномерно по всему мясу
 
Посыпаю сверху сыром, предварительно натёртого на мелкой тёрке. У нас все любят когда сыра много, поэтому посыпаю от души, не жалея
 
Отправляю в разогретую духовку и готовлю 20-25 минут при t 200. 
 
Отбивные получаются очень вкусные, очень сочные и нежные, с ароматной румяной корочкой, прямо тают во рту. Вкусны и в горячем и в холодном виде, ммм.... просто пальчики оближешь... . Можно подавать как закуску, и как горячее с любым гарниром. Советую приготовить, ваши гости точно не уйдут без рецепта
 
Фоторецепт приготовления:

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Буду Вам очень признательна, если вы поставите лайк данной публикации и поделитесь в соц. сетях, чтобы, и ваши друзья могли увидеть этот интересный рецепт отбивных.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
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ВСЕ_МНЕ   обратиться по имени Вторник, 15 Декабря 2020 г. 18:20 (ссылка)
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розаАзора   обратиться по имени Четверг, 17 Декабря 2020 г. 12:20 (ссылка)
Спасибо! Оригинально!
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