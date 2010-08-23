Сегодня представляю вашему вниманию рецепт вкуснейших отбивных "Птичье молоко". Недавно была на юбилее у знакомой и там подавали отбивные, которые всем очень понравились, все выпрашивали рецепт, и я не исключение, без рецепта конечно же не ушла. Незамедлительно решила приготовить дома, очень уж вкусные они были ...

И что вы думаете?, название говорит само за себя, у меня они получились ещё вкуснее, правда жаль, что мало приготовила, мои домочадцы съели даже быстрее чем я готовила, а вот с добавкой обломались... Обязательно включу эту улётную закуску в Новогоднее меню. Теперь всегда буду готовить эти отбивные с запасом...

Рецепт:

Мясо филе (любое) - 1 кг

Соль - 1 ч. ложка

Консервированные ананасы - 1 банка

Сыр - 100-120 гр

Перец - по вкусу

Для заливки:

Сметана - 2 ст. ложки

Яйцо - 1 шт.

Мука - 1 ст. ложка (с небольшой горкой)

Сироп от ананасов - 2 ст. ложки

Соль - по вкусу

Приготовление:

Мясо можно брать любое, у меня была в холодильнике куриная грудка, острым ножом аккуратно нарезала продольными пластами, отбила слегка молотком, посолила, поперчила, выложила на противень, сверху мясо слегка припылила мукой. Разрезала ананасы на тоненькие кусочки и уложила на мясо сверху по несколько штук

Главный секрет сочности таких отбивных заключается в заливке. Отправляю в миску все необходимые ингредиенты для заливки

Хорошо перемешиваю венчиком до однородной консистенции, заливка получается жидковатая, так и должно быть в процессе приготовления всё войдёт в норму, часть впитается в мясо, а часть испарится

Распределяю подготовленную заливку равномерно по всему мясу

Посыпаю сверху сыром, предварительно натёртого на мелкой тёрке. У нас все любят когда сыра много, поэтому посыпаю от души, не жалея

Отправляю в разогретую духовку и готовлю 20-25 минут при t 200.

Отбивные получаются очень вкусные, очень сочные и нежные, с ароматной румяной корочкой, прямо тают во рту. Вкусны и в горячем и в холодном виде, ммм.... просто пальчики оближешь... . Можно подавать как закуску, и как горячее с любым гарниром. Советую приготовить, ваши гости точно не уйдут без рецепта

Фоторецепт приготовления:



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