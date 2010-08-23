Всем привет! Сегодня я готовлю горбушу в лаваше под соусом в духовке. Блюдо получается ароматное, вкусное, а горбуша остается сочной. В этом рецепте все ингредиенты берутся по вкусу и по желанию. Можно что-то исключить из рецепта, а можно что-то и добавить, например, грибы, какие-либо любимые специи.

А главное, что такую сочную горбушу Легко приготовить!

Для приготовления 8 конвертиков с рыбой: филе горбуши (без кожи и костей) - 400 гр соль, перец черный молотый - по вкусу лаваш - 360 гр (4 листа размером 40см*30см каждый) лук - 150 гр (1 большая луковица) морковь - 150 гр (1 шт. среднего размера) сладкий болгарский перец (очищенный) - 150 гр (1 небольшой) сметана (у меня жирностью 20%) - 300 гр укроп - 2 ст.л. сыр - 100 гр яйца куриные - 2 шт. сливочное масло для смазывания формы форма размером 29см*22см*5см (д*ш*г)

Приготовление:

Мне понадобится 400 гр филе рыбы. Я буду готовить конвертики с горбушей. Филе я отделяла сама, поэтому у меня есть как отдельные порционные кусочки, так и нестандартные кусочки и обрезки с костей рыбы, которые тоже можно использовать для приготовления.

Рыбное филе я посолю, посыплю чёрным молотым перцем, накрою и пока уберу в холодильник.

В сковороду с небольшим количеством растительного масла кладу 150 гр натертой на крупной терке моркови, 150 гр порезанного на маленькие кусочки сладкого болгарского перца, 150 гр мелко порезанного лука (сегодня у меня это белая часть молодого лука). Все перемешиваю и обжариваю овощи до мягкости. А затем для удобства перекладываю их в тарелку.

Для приготовления заливки мне понадобится 300 гр сметаны, у меня она жирностью 20%. Добавляю к ней 2 столовые ложки мелко порезанного укропа, 100 гр натертого на мелкой терке сыра. И все тщательно перемешиваю. Так как сыр у меня соленый, то соль в заливку я не добавляю.

Лаваш я разрезаю на 8 прямоугольных частей размером 20 см на 30 см. Обжаренные овощи и рыбу визуально делю на 8 примерно одинаковых порций.

Если лаваш оказывается суховат, то я его предварительно смазываю сметаной, чтобы он стал мягче и не ломался на сгибах.

В центр лаваша выкладываю часть обжаренных овощей, примерно полторы столовые ложки с горкой. На овощи кладу рыбное филе и смазываю его сметанной заливкой, беру примерно 1 чайную ложку с горкой.

Затем подгибаю края лаваша и сворачиваю его конвертиком так, чтобы начинка была им полностью закрыта. Сначала накрываю начинку одним широким краем лаваша, затем одним узким краем, затем опять широким. А оставшийся узкий край лаваша подгибаю в обратную сторону.

При таком способе складывания получается одинаковое количество слоев лаваша с обеих сторон конвертика.

Форма для выпечки у меня размером 29 см на 22 см. Смазываю ее сливочным маслом и укладываю в нее конвертики с рыбой.

В отдельный небольшой мисочке взбалтываю 2 куриных яйца и переливаю их в миску с оставшейся сметанной заливкой. Все тщательно перемешиваю.

А затем эту заливку выливаю на конвертики из лаваша.

Чтобы после запекания лаваш сверху оставался мягким, заливки должно быть столько, чтобы она полностью покрывала его. И, чтобы увеличить количество заливки, сейчас в уже готовую заливку можно добавить немного молока или сливок. Я сейчас буду запекать так, чтобы сверху образовалась мягкая сырная корочка, поэтому в заливку ничего больше не добавляю.

Форму с рыбными конвертиками ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку и буду запекать их примерно 20 - 25 минут до готовности рыбы.

Фоторецепт приготовления:







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Рыбные конвертики выглядят очень аппетитно. Они получаются ароматные и вкусные, а горбуша в них остается сочной.