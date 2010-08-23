Всем привет! спасибо огромнейшее подписчиками и гостям, что заглянули на мою страничку. Сегодня очень простой в приготовлении и вкусный рецепт для перекуса. Рецепт, который выручит в любой ситуации, если нужно что-то срочно перекусить, а еще к тому же получается вкусно, что сложно будет отказаться. Как говорит мой муж: " ну перекусил и достаточно, нет, ведь рука так и тянется еще взять".

Продукты: Яйца - 3 штуки Сметана -3 столовых ложки Мука - 3 столовых ложки Разрыхлитель - 1 пачка ( 1 чайная ложка) Кабачок - 150 грамм Колбаса -150 грамм Соль по вкусу Как приготовить:

Итак, в первую очередь смешиваем основные ингредиенты данного блюда. Яйца и сметану взбиваю венчиком, можно обойтись и вилкой. Добавляю по вкусу соли.

Далее буду готовить начинку, которая может быть совершенно любой. В этот раз у меня кабачок,

его натираю на мелкой терке. Затем хорошо отжимаю руками лишний сок, добавляю ко взбитой массе из яиц и сметаны.

Так же решила взять имеющуюся в холодильнике колбасу, у меня вареная. Отлично подойдет и полукопченая. Колбасу нарезаю мелкими кубиками, отправляю в миску и хорошо перемешиваю.

А вот теперь еще два ингредиента без которых ничего не получится мука и разрыхлитель. Добавляю и перемешиваю.

Консистенция должна получиться примерно как на оладьи, не слишком густая, но и не жидкая.

Затем раскладываю в форму, заранее смазанную растительным маслом ( форму во - второй раз уже не смазываю маслом) по 2 столовых ложки. Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.

Фоторецепт:



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Вот такие замечательные соленые кексики у меня получились.

Пористые и вкусные.