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Создан: 23.08.2010
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Написано: 121220



3 яйца, 3 ложки сметаны и муки - готовим вкуснющий перекус от которого невозможно отказаться!

Суббота, 03 Октября 2020 г. 08:45 + в цитатник
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Всем привет! спасибо огромнейшее подписчиками и гостям, что заглянули на мою страничку. Сегодня очень простой в приготовлении и вкусный рецепт для перекуса. Рецепт, который выручит в любой ситуации, если нужно что-то срочно перекусить, а еще к тому же получается вкусно, что сложно будет отказаться. Как говорит мой муж: " ну перекусил и достаточно, нет, ведь рука так и тянется еще взять". 
 
Продукты:
 
Яйца - 3 штуки
Сметана -3 столовых ложки
Мука - 3 столовых ложки
Разрыхлитель - 1 пачка ( 1 чайная ложка)
Кабачок - 150 грамм
Колбаса -150 грамм
Соль по вкусу
 
Как приготовить:
 
Итак, в первую очередь смешиваем основные ингредиенты данного блюда. Яйца и сметану взбиваю венчиком, можно обойтись и вилкой. Добавляю по вкусу соли.
 
Далее буду готовить начинку, которая может быть совершенно любой. В этот раз у меня кабачок, 
 
его натираю на мелкой терке. Затем хорошо отжимаю руками лишний сок, добавляю ко взбитой массе из яиц и сметаны.
 
Так же решила взять имеющуюся в холодильнике колбасу, у меня вареная. Отлично подойдет и полукопченая. Колбасу нарезаю мелкими кубиками, отправляю в миску и хорошо перемешиваю. 
 
А вот теперь еще два ингредиента без которых ничего не получится мука и разрыхлитель. Добавляю и перемешиваю. 
 
Консистенция должна получиться примерно как на оладьи, не слишком густая, но и не жидкая.
 
Затем раскладываю в форму, заранее смазанную растительным маслом ( форму во - второй раз уже не смазываю маслом) по 2 столовых ложки. Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 20-25 минут.
 
Фоторецепт:

1.
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Вот такие замечательные соленые кексики у меня получились.
 
Пористые и вкусные.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Процитировано 52 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Алла_Студентова   обратиться по имени Суббота, 03 Октября 2020 г. 11:36 (ссылка)
Спасибо.
Волшебной осени,
Удивительно-тёплых дней.
Пусть счастье твое будет рядом, а осень принесет много приятных сюрпризов!
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Валентина-л-1   обратиться по имени Суббота, 03 Октября 2020 г. 13:41 (ссылка)
Спасибо.
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Тоисия   обратиться по имени Воскресенье, 04 Октября 2020 г. 09:03 (ссылка)
спасибо!

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ХанумЗали   обратиться по имени Пятница, 09 Октября 2020 г. 19:23 (ссылка)
Спасибо! Понравился рецепт!

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