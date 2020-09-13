Нежная Малинка и Жгучий Перчик - смелое сочетание вкуса зефира!
Это один из самых нестандартных вкусов зефира, которые я когда либо делала.
Какие противоречивые сочетания, зато какой невероятно сумасшедший вкус!
Обязательно сохраняйте бомбический рецепт, чтобы он был всегда под рукой и вы могли удивить гостей🔥🔥🔥🔥🔥
И делитесь им с друзьями. И ❤ мне за старания! Иначе не получится зефир 🙃
Ингредиенты:
Сироп:
105г малинового пюре
20г жгучего красного перца
180г сахара
5 г агара (900 силы)
75 мл воды
В дежу миксера
5 г ilMix light +40 мл воды или 5 г альбумина + 35 мл воды (или белок одного яйца)
50 г сахара
Сегодня готовила на агаре и сухом белке ilMix light от компании ilbakery.
Давно хотела попробовать. Скажу сразу, никаких посторонних запахов, как от смесей других фирм я не почувствовала. Сухой белок не чувствуется. Я очень довольна этой продукцией, советую!
Приготовление:
Белковую смесь залить водой и дать постоять минут 15.
Вообще подробная граммовка и инструкция есть на самой пачке, очень удобно.
Пока белок восстанавливается, готовим пюре.
Замороженную ягоду изначально берите побольше, в рецепте граммовка пюре приблизительная, т. к. перца я взяла точно 20 г, малина мороженная, и после протирания через сито уже отмерила 125 г массы.
Обязательно с перцем работайте в перчатках!
Жгучий красный перец порезать на кусочки, соединить с замороженными ягодами малины в сотейнике и прокипятить примерно 2 минуты.
После перетираем через сито от шкурок перца и косточек малины.
Сегодня опять готовлю ручным миксером.
Начните взбивать белок. Когда образуются мягкие белковые пики, поставьте сотейник с агаром и водой на огонь. Когда агар станет киселеобразным, добавьте сахар, через минуту пюре. После закипания сиропа, убавьте огонь до среднего и варите 3,5 минуты. К этому моменту белки взобьются в плотные пики.
Теперь единственно сложный момент ручного миксера. Продолжаем взбивать одной рукой белки, а другой аккуратно вводим сироп. Хорошо, если и рядом есть помощники.
После вливания сиропа продолжаем взбивать зефирную массу до плотных стойких пиков.
Когда зефирные масса готова, перекладываем её в мешок с насадкой и отсаживаем красивые завитки.
Забыла сказать, секретный ингредиент, чтобы всё получилось -
Ваше отличное настроение
Разрез через 15 минут после отсадки
Через сутки стабилизации соединяем попарно зефирки и обваливаем в смеси сахарной пудры и сублимированной малины. Можно просто в сахарной пудре. Но так вкуснее. И красивее по цвету.
Посыпаем смесью сахарной пудры и сублимированной малины
Фоторецепт приготовления:
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Откусываешь зефирку, сначала приятно-сладкий вкус малины, затем догоняет легкая острота перчика. И такое приятное покалывание ощущается внутри. Ну бомба! Огонь! Это нужно пробовать!
А какой шикарный цвет после обсыпки!
Пишите в комментариях пробовали этот зефир на вкус, как Вам? 😉