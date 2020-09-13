Нежная Малинка и Жгучий Перчик - смелое сочетание вкуса зефира!

Это один из самых нестандартных вкусов зефира, которые я когда либо делала.

Какие противоречивые сочетания, зато какой невероятно сумасшедший вкус!

Обязательно сохраняйте бомбический рецепт, чтобы он был всегда под рукой и вы могли удивить гостей🔥🔥🔥🔥🔥

И делитесь им с друзьями. И ❤ мне за старания! Иначе не получится зефир 🙃

Ингредиенты:

Сироп:

105г малинового пюре

20г жгучего красного перца

180г сахара

5 г агара (900 силы)

75 мл воды

В дежу миксера

5 г ilMix light +40 мл воды или 5 г альбумина + 35 мл воды (или белок одного яйца)

50 г сахара

Сегодня готовила на агаре и сухом белке ilMix light от компании ilbakery.

Давно хотела попробовать. Скажу сразу, никаких посторонних запахов, как от смесей других фирм я не почувствовала. Сухой белок не чувствуется. Я очень довольна этой продукцией, советую!

Приготовление:

Белковую смесь залить водой и дать постоять минут 15.

Вообще подробная граммовка и инструкция есть на самой пачке, очень удобно.

Пока белок восстанавливается, готовим пюре.

Замороженную ягоду изначально берите побольше, в рецепте граммовка пюре приблизительная, т. к. перца я взяла точно 20 г, малина мороженная, и после протирания через сито уже отмерила 125 г массы.

Обязательно с перцем работайте в перчатках!

Жгучий красный перец порезать на кусочки, соединить с замороженными ягодами малины в сотейнике и прокипятить примерно 2 минуты.

После перетираем через сито от шкурок перца и косточек малины.

Сегодня опять готовлю ручным миксером.

Начните взбивать белок. Когда образуются мягкие белковые пики, поставьте сотейник с агаром и водой на огонь. Когда агар станет киселеобразным, добавьте сахар, через минуту пюре. После закипания сиропа, убавьте огонь до среднего и варите 3,5 минуты. К этому моменту белки взобьются в плотные пики.

Теперь единственно сложный момент ручного миксера. Продолжаем взбивать одной рукой белки, а другой аккуратно вводим сироп. Хорошо, если и рядом есть помощники.

После вливания сиропа продолжаем взбивать зефирную массу до плотных стойких пиков.

Когда зефирные масса готова, перекладываем её в мешок с насадкой и отсаживаем красивые завитки.

Забыла сказать, секретный ингредиент, чтобы всё получилось -

Ваше отличное настроение

Разрез через 15 минут после отсадки

Через сутки стабилизации соединяем попарно зефирки и обваливаем в смеси сахарной пудры и сублимированной малины. Можно просто в сахарной пудре. Но так вкуснее. И красивее по цвету.

Посыпаем смесью сахарной пудры и сублимированной малины

Фоторецепт приготовления:



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Откусываешь зефирку, сначала приятно-сладкий вкус малины, затем догоняет легкая острота перчика. И такое приятное покалывание ощущается внутри. Ну бомба! Огонь! Это нужно пробовать!

А какой шикарный цвет после обсыпки!