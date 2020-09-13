Записи Друзья Комментарии
ИНТЕРЕСНЫЙ БЛОГ ЛесякаРу
Аватар ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Рубрики

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
19:12 30.05.2020
Фотографий: 2
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
16:13 29.05.2020
Фотографий: 1
Посмотреть все фотографии серии Еда
Еда
15:42 29.05.2020
Фотографий: 1

 -Цитатник

ЭФФЕКТНАЯ АЖУРНАЯ ЮБКА В ПОЛ КРЮЧКОМ! - (0)

ЭФФЕКТНАЯ АЖУРНАЯ ЮБКА В ПОЛ КРЮЧКОМ! Смотрится эффектно! Необычно! Да, и само ощущение, ...

97 % людей варят рис неправильно! Многие повара даже не знают, как удалить мышьяк из любого риса! - (4)

97 % людей варят рис неправильно! Многие повара даже не знают, как удалить мышьяк из любого риса! ...

Волшебное средство для удаления ржавчины с любых поверхностей в ванной, которое легко сделать своими руками! - (1)

Волшебное средство для удаления ржавчины с любых поверхностей в ванной, которое легко сделать своими...

Два простых способа, как вырастить томаты прямо на балконе!!! - (2)

Два простых способа, как вырастить томаты прямо на балконе!!!   Свежие овощи с г...

Творожная пасха: 5 лучших рецептов с пошаговыми фото! - (2)

Творожная пасха: 5 лучших рецептов с пошаговыми фото! Пасха из творога — нежное, во...

 -Всегда под рукой

Интересный блог

Блог обо всем интересном и удивительном в мире.

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.08.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 121185



Сумасшедший домашний зефир, который взорвет ваши рецепторы!

Суббота, 12 Сентября 2020 г. 08:12 + в цитатник
3925073_Screen_Shot_090920_at_08_00_AM (670x668, 1031Kb)
 
Нежная Малинка и Жгучий Перчик - смелое сочетание вкуса зефира! 
 
Это один из самых нестандартных вкусов зефира, которые я когда либо делала. 
 
Какие противоречивые сочетания, зато какой невероятно сумасшедший вкус!
 
 
Обязательно сохраняйте бомбический рецепт, чтобы он был всегда под рукой и вы могли удивить гостей🔥🔥🔥🔥🔥 
 
И делитесь им с друзьями. И ❤ мне за старания! Иначе не получится зефир 🙃
 
Ингредиенты:
 
Сироп:
 
105г малинового пюре
 
20г жгучего красного перца
 
180г сахара
 
5 г агара (900 силы) 
 
75 мл воды
 
 
В дежу миксера
 
5 г ilMix light +40 мл воды или 5 г альбумина + 35 мл воды (или белок одного яйца) 
 
50 г сахара
 
Сегодня готовила на агаре и сухом белке ilMix light от компании ilbakery. 
 
Давно хотела попробовать. Скажу сразу, никаких посторонних запахов, как от смесей других фирм я не почувствовала. Сухой белок не чувствуется. Я очень довольна этой продукцией, советую! 
 
 
 Приготовление:
 
Белковую смесь залить водой и дать постоять минут 15. 
 
Вообще подробная граммовка и инструкция есть на самой пачке, очень удобно. 
 
Пока белок восстанавливается, готовим пюре.
 
Замороженную ягоду изначально берите побольше, в рецепте граммовка пюре приблизительная, т. к. перца я взяла точно 20 г, малина мороженная, и после протирания через сито уже отмерила 125 г массы. 
 
Обязательно с перцем работайте в перчатках! 
 
Жгучий красный перец порезать на кусочки, соединить с замороженными ягодами малины в сотейнике и прокипятить примерно 2 минуты. 
 
После перетираем через сито от шкурок перца и косточек малины. 
 
Сегодня опять готовлю ручным миксером.
 
Начните взбивать белок. Когда образуются мягкие белковые пики, поставьте сотейник с агаром и водой на огонь. Когда агар станет киселеобразным, добавьте сахар, через минуту пюре. После закипания сиропа, убавьте огонь до среднего и варите 3,5 минуты. К этому моменту белки взобьются в плотные пики. 
 
Теперь единственно сложный момент ручного миксера. Продолжаем взбивать одной рукой белки, а другой аккуратно вводим сироп. Хорошо, если и рядом есть помощники. 
 
После вливания сиропа продолжаем взбивать зефирную массу до плотных стойких пиков. 
 
Когда зефирные масса готова, перекладываем её в мешок с насадкой и отсаживаем красивые завитки. 
 
Забыла сказать, секретный ингредиент, чтобы всё получилось -
 
Ваше отличное настроение
 
Разрез через 15 минут после отсадки
 
Через сутки стабилизации соединяем попарно зефирки и обваливаем в смеси сахарной пудры и сублимированной малины.  Можно просто в сахарной пудре. Но так вкуснее. И красивее по цвету. 
 
Посыпаем смесью сахарной пудры и сублимированной малины
 
Фоторецепт приготовления:

1.
Screen Shot 09-09-20 at 08.01 AM (656x668, 944Kb)

2.
Screen Shot 09-09-20 at 08.03 AM (656x698, 1016Kb)

3.
Screen Shot 09-09-20 at 08.03 AM 001 (700x449, 400Kb)

4.
Screen Shot 09-09-20 at 08.03 AM 002 (700x449, 347Kb)

5.
Screen Shot 09-09-20 at 08.04 AM (700x449, 392Kb)

6.
Screen Shot 09-09-20 at 08.04 AM 001 (700x449, 350Kb)

7.
Screen Shot 09-09-20 at 08.04 AM 002 (633x700, 562Kb)

8.
Screen Shot 09-09-20 at 08.08 AM (636x700, 619Kb)

9.
Screen Shot 09-09-20 at 08.04 AM 003 (700x353, 323Kb)
 
Откусываешь зефирку, сначала приятно-сладкий вкус малины, затем догоняет легкая острота перчика. И такое приятное покалывание ощущается внутри. Ну бомба! Огонь! Это нужно пробовать! 
 
А какой шикарный цвет после обсыпки! 
 
Пишите в комментариях пробовали этот зефир на вкус, как Вам? 😉
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
Метки:  

Процитировано 29 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится



Ольга111   обратиться по имени Воскресенье, 13 Сентября 2020 г. 05:04 (ссылка)
5 г ilMix light +40 мл воды или 5 г альбумина + 35 мл воды (или белок одного яйца) ...
Улыбнуло в ингредиентах 5г альбумина.
Альбумин-сухая кровь.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Воскресенье, 13 Сентября 2020 г. 12:19ссылка
Irena_Wa____lewska
Не всегда кровь. Альбумины (от лат. albus — белый) — простые растворимые в воде белки, умеренно растворимые в концентрированных растворах соли и свёртывающиеся при нагревании (денатурация белка). Их относительная молекулярная масса составляет примерно 65000 Да, не содержат углеводов. Вещества, содержащие альбумин, такие как яичный белок, называются альбуминоидами. Альбуминоидами являются также сыворотка крови, эндосперм растений.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте