Пожалуй, это самый простой рецепт пирога, который может существовать. Мы готовим этот пирог почти каждый вечер, и он нам не надоедает. Для приготовления нужно всего 4 ингредиента.

Приготовление начнём с яиц. В миску разбиваем 4 яйца.

Добавляем 4 столовые ложки с горкой сахарного песка.

Перемешиваем.

Добавляем 4 столовые ложки с горкой муки. Добавляем чуть меньше половины чайной ложки соды. Если есть возможность соду можно заменить разрыхлителем.

Перемешиваем всё до однородности. Тесто готово. Если хотите улучшить пирог, тогда можете в тесто добавить яблоки и ванилин.

Форму для выпечки смазываем маслом. Переливаем тесто в форму. Выпекаем в духовке примерно 15 минут при температуре 175 градусов.

Готовый пирог достаём из формы и сразу подаём к столу. Одного такого пирога хватает на четверых человек.

Фоторецепт приготовления:







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Если вы вдруг захотели сладкого к чаю, то проще рецепта не найти. Рецепт бюджетный и очень простой в приготовлении, поэтому его можно готовить хоть каждый день.

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