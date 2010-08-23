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Создан: 23.08.2010
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Пирог 4 ложки - вкусный и простой пирог, который никогда не надоедает!

Понедельник, 24 Августа 2020 г. 08:01 + в цитатник
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Пожалуй, это самый простой рецепт пирога, который может существовать. Мы готовим этот пирог почти каждый вечер, и он нам не надоедает. Для приготовления нужно всего 4 ингредиента.
 
 
Приготовление начнём с яиц. В миску разбиваем 4 яйца.
 
Добавляем 4 столовые ложки с горкой сахарного песка.
 
Перемешиваем.
 
Добавляем 4 столовые ложки с горкой муки. Добавляем чуть меньше половины чайной ложки соды. Если есть возможность соду можно заменить разрыхлителем. 
 
Перемешиваем всё до однородности. Тесто готово. Если хотите улучшить пирог, тогда можете в тесто добавить яблоки и ванилин. 
 
Форму для выпечки смазываем маслом. Переливаем тесто в форму. Выпекаем в духовке примерно 15 минут при температуре 175 градусов.
 
Готовый пирог достаём из формы и сразу подаём к столу. Одного такого пирога хватает на четверых человек.
 
Фоторецепт приготовления:
 
1.
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2.
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Если вы вдруг захотели сладкого к чаю, то проще рецепта не найти. Рецепт бюджетный и очень простой в приготовлении, поэтому его можно готовить хоть каждый день. 
 
Если вам понравился рецепт, тогда поставьте лайк и напишите комментарий. А ещё можете подписаться, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.
 
Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Сладкая выпечка и десерты
Метки:  


Процитировано 29 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Понедельник, 24 Августа 2020 г. 13:09 (ссылка)
Замечательного дня!
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Ella_123   обратиться по имени Среда, 26 Августа 2020 г. 10:02 (ссылка)
Спасибо!!!
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