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Создан: 23.08.2010
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Написано: 120913



Армянка научила быстро, вкусно и просто готовить кабачки - делюсь любимым рецептом!

Четверг, 20 Августа 2020 г. 07:16 + в цитатник
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Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом кабачков, о котором мне рассказала моя соседка - армянка.
 
Даже не столько соседка сколько подруга, мы с мужем в очень хороших отношениях с её семьей и часто гостим друг у друга. И обмен друг другом с рецептами, уже своего рода традиция для нас. 
 
 
 
Не знаю, является ли этот рецепт кабачков исконно армянский, вряд ли, но для меня он стал открытием, а потому перейдём к рецепту: 
 
Начнём с самих кабачков:
 
Нарезаем кабачок среднего размера на такие вот пластинки и извлекаем из них мякоть.
 
Далее нам понадобится фарш, на мой кабачок вышло 500 грамм говяжьего фарша. Отправляем наш фарш в отверстия кабачков
 
Нарезаем 2-3 помидора и сверку выкладываем на наши уже фаршированные кабачки
 
Далее берем сыр, 100 грамм, желательно твердых сортов и так же выкладываем нарезанные пластинки на кабачки
 
Как по мне, лучше конечно потереть сыр на тёрке и замешать его с майонезом и парой зубчиков чеснока, получится вкусная запечённая чесночная шапочка, но и вариант с простым сыром тоже не плох, получается такой рецепт без заморочек.
 
Всё это дело выкладываем на противень с небольшим количеством подсолнечного масла, после чего отправляем в духовку на 30-35 минут при температуре в 180 градусов.
 
Фоторецепт приготовления:

1.
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2.
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3.
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4.
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5.
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Для меня, этот рецепт стал своего рода открытием, так как до этого я никогда не пробовала кабачки в таком исполнении. Казалось бы, на сколько простой рецепт, но догадается его сделать не каждый.
 
В таком исполнении даже муж оценил эти кабачки, а он к слову, кабачки не любит с самого детства и это ещё мягко говоря.
 
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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
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Процитировано 19 раз
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liberiana   обратиться по имени Четверг, 20 Августа 2020 г. 07:45 (ссылка)
Благодарю!
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Валентина-л   обратиться по имени Четверг, 20 Августа 2020 г. 09:12 (ссылка)
Спасибо.
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ЛГП   обратиться по имени Четверг, 20 Августа 2020 г. 13:55 (ссылка)
Спасибо!
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 21 Августа 2020 г. 10:29 (ссылка)
Спасибо!!!
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