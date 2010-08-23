Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом кабачков, о котором мне рассказала моя соседка - армянка.

Даже не столько соседка сколько подруга, мы с мужем в очень хороших отношениях с её семьей и часто гостим друг у друга. И обмен друг другом с рецептами, уже своего рода традиция для нас.

Не знаю, является ли этот рецепт кабачков исконно армянский, вряд ли, но для меня он стал открытием, а потому перейдём к рецепту:

Начнём с самих кабачков:

Нарезаем кабачок среднего размера на такие вот пластинки и извлекаем из них мякоть.

Далее нам понадобится фарш, на мой кабачок вышло 500 грамм говяжьего фарша. Отправляем наш фарш в отверстия кабачков

Нарезаем 2-3 помидора и сверку выкладываем на наши уже фаршированные кабачки

Далее берем сыр, 100 грамм, желательно твердых сортов и так же выкладываем нарезанные пластинки на кабачки

Как по мне, лучше конечно потереть сыр на тёрке и замешать его с майонезом и парой зубчиков чеснока, получится вкусная запечённая чесночная шапочка, но и вариант с простым сыром тоже не плох, получается такой рецепт без заморочек.

Всё это дело выкладываем на противень с небольшим количеством подсолнечного масла, после чего отправляем в духовку на 30-35 минут при температуре в 180 градусов.

Фоторецепт приготовления:



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Для меня, этот рецепт стал своего рода открытием, так как до этого я никогда не пробовала кабачки в таком исполнении. Казалось бы, на сколько простой рецепт, но догадается его сделать не каждый.

В таком исполнении даже муж оценил эти кабачки, а он к слову, кабачки не любит с самого детства и это ещё мягко говоря.