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Несправедливо забытая закуска из привычных продуктов - все гости были в восторге!

Пятница, 14 Августа 2020 г. 06:24 + в цитатник
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Спешу поделиться с вами рецептом вкуснейшей закуски, я даже не знаю, как я могла о ней забыть, ведь она была очень популярна на наших семейных столах, гости всегда с удовольствием ее ели.
 
У меня недавно был день рождения и я приготовила ее на праздничный стол и не пожалела.
 
 
Обычно делаю рулеты из лаваша с такой начинкой, но сладкий перец однозначно делает закуску сочнее и вкуснее.
 
Для данного рецепта я купила сладкий перец Дольче Итальяно, он длинный и небольшой в диаметре, но можно взять обычный болгарски, только в нарезанном виде будет большая порция.
 
Итак, когда мне предстоит готовить много разных закусок, я покупаю натертый сыр, таким образом я сокращаю время приготовления, просто высыпаю в миску и все.
 
По цене тертый сыр не отличается от кускового, выбирайте по своему вкусу, у меня сыр сливочный без яркого вкуса.
 
Яйцо тру на мелкой терке, добавляю тертый чеснок, майонез, нарезанную петрушку и укроп, хорошенько перемешиваю.
 
Если сыр соленый, солить не нужно.
 
Перец промываю, срезаю плодоножку, удаляю семена.
 
При помощи палочки плотно набиваю перец сырной начинкой.
 
Очень важно плотно набить, чтобы не было пустот, в противном случае при нарезали начинка вывалится.
 
Вот в таком виде кладу в пищевой пакет и убираю в холодильник, как минимум на пару часов, за это время начинка слегка затвердеет и будет легко нарезать.
 
Затем нарезаю на кружочки и раскладываю на сервировочное блюдо, закуска очень симпатично смотрится, рекомендую приготовить.
 
Майонез можно заменить на с метану или натуральный йогурт, я заправляю майонезом с правильным составом.
 
Фоторецепт приготовления:

1.
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2.
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Друзья, на сегодня все, надеюсь вам пригодится рецепт этой несложной закуски, если вам было интересно, ставьте лайк, поделитесь статьей в соцсетях и подписывайтесь, будет вкусно и интересно.
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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Валентина-л   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 06:49 (ссылка)
Спасибо.
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