Спешу поделиться с вами рецептом вкуснейшей закуски, я даже не знаю, как я могла о ней забыть, ведь она была очень популярна на наших семейных столах, гости всегда с удовольствием ее ели.

У меня недавно был день рождения и я приготовила ее на праздничный стол и не пожалела.

Обычно делаю рулеты из лаваша с такой начинкой, но сладкий перец однозначно делает закуску сочнее и вкуснее.

Для данного рецепта я купила сладкий перец Дольче Итальяно, он длинный и небольшой в диаметре, но можно взять обычный болгарски, только в нарезанном виде будет большая порция.

Итак, когда мне предстоит готовить много разных закусок, я покупаю натертый сыр, таким образом я сокращаю время приготовления, просто высыпаю в миску и все.

По цене тертый сыр не отличается от кускового, выбирайте по своему вкусу, у меня сыр сливочный без яркого вкуса.

Яйцо тру на мелкой терке, добавляю тертый чеснок, майонез, нарезанную петрушку и укроп, хорошенько перемешиваю.

Если сыр соленый, солить не нужно.

Перец промываю, срезаю плодоножку, удаляю семена.

При помощи палочки плотно набиваю перец сырной начинкой.

Очень важно плотно набить, чтобы не было пустот, в противном случае при нарезали начинка вывалится.

Вот в таком виде кладу в пищевой пакет и убираю в холодильник, как минимум на пару часов, за это время начинка слегка затвердеет и будет легко нарезать.

Затем нарезаю на кружочки и раскладываю на сервировочное блюдо, закуска очень симпатично смотрится, рекомендую приготовить.

Майонез можно заменить на с метану или натуральный йогурт, я заправляю майонезом с правильным составом.

Фоторецепт приготовления:



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