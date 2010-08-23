Лет семь назад, когда я последний раз была в гостях у Петки, мы с ней заезжали перекусить в "Таверну Бунаре" в Банско. Петка, смеясь, называла это заведение "Булгаристаном", но совершенно ответственно заявляла, что десятки кулинарных идей почерпнула именно в этом заведении. И даже её племянник Уся (Ося) Сичак, знаменитый на все окрестности тем, что лучше всех организует свадебные столы, начинал свой бизнес с производства 33 видов кабачковых свадебных рулетов.

Рестораторы оценят: в сезон продукты для этих рулетов стоят копейки, готовятся они быстро, вкус имеют восхитительный, хранятся в холодильнике до 5-ти дней, а при подаче служат (из-за разноцветья начинок) таким интересным украшением стола, что заказчики остаются в полном восторге.

Я 33 рулета пока не освоила, но с грибами, с курицей, с сыром, с морковкой и петрушкой, с корейской морковкой, с рыбой и яйцом, с яйцом и зелёным луком делаю летом довольно часто.

Сейчас мы с вами освоим принцип на примере грибного кабачкового рулета, а дальше вы сами уже включайте фантазию и удивляйте родню неожиданным и бюджетным деликатесом!

Поехали!

Потребуется:

молодые небольшие кабачки – 2 шт;

яйца куриные – 2 шт;

мука пшеничная – 250 г;

разрыхлитель для теста 1 чайная ложка;

лесные грибы или шампиньоны – 300-400 г;

лук – 1 шт ;

масло растительное — 2-3 столовые ложки;

зелень укропа и петрушки – 1 пучок;

твердый сыр – 50-100 г;

сметана – 1/2 стакана;

соль, черный молотый перец – по вкусу.

Как приготовить:

Технология приготовления кабачкового теста будет всегда одна и та же. А вот с начинками вы разберётесь.

Кабачки моем, обрезаем кончики и натираем на крупной терке.

Отделяем белки от желтков. Желтки добавляем к натертым кабачкам. Всыпаем соль, молотый перец, просеянную муку, разрыхлитель и хорошо вымешиваем вилкой.

Белки взбиваем в миксере со щепоткой соли до крутых пиков и добавляем к тесту, аккуратно размешивая массу до однородности. Сразу скажу: не игнорируйте этот пункт. Я пробовала делать тесто просто с яйцами, коржи получались плоскими, вязкими, не пластичными!

Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем на него кабачковую массу, выравнивая поверхность. У меня размер противня для электродуховки 21х38.

Ставим противень в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов, и выпекаем 30-40 минут. Когда корж станет золотистым, вынимаем из духовки, приподняв за бумагу. Вместе с бумагой скручиваем корж в рулет и прикрываем полотенцем, чтобы медленнее остывал. Духовку не выключаем!!!!

Пока кабачковый корж печется в духовке, готовим грибную начинку – чистые лесные грибы или шампиньоны нарезаем ломтиками, головку лука чистим и измельчаем. В сковороду наливаем масло, разогреваем ее и выкладываем измельченный лук. Помешивая, жарим ее до бледно-золотистого цвета и добавляем к луку грибы. Солим, перчим по вкусу и жарим на маленьком огне несколько минут. В самом конце добавляем в сковородку сметану и доводим до кипения. Еще раз пробуем на вкус. При необходимости корректируем его. Консистенция грибной начинки не должна быть жидкой.

Твердый сыр натираем на терке. Болгары используют фету в этом рецепте. Мне не нравится. Начинка начинает кислить, как будто грибы чуть прокисли))

Зелень измельчаем. Разворачиваем кабачковый корж, отделив пекарскую бумагу и равномерно намазываем на кабачковый корж грибную начинку.

Слой грибов посыпаем тертым сыром и зеленью. Сворачиваем снова в рулет. Заворачиваем скрученный рулет в чистую пекарскую бумагу.

Ставим рулет в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. За это время сыр расплавится и рулет при нарезке не будет разваливаться. Точнее, из него не будут высыпаться грибы)).

Вынимаем кабачковый рулет из духовки. Когда остынет, снимаем с него пекарскую бумагу, нарезаем и подаем к столу.

Невероятно красивый и ароматный рулет с грибами станет украшением любого праздничного стола. Даже свадебного!







