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Бесподобное кабачковое тесто для рулетов и не только - лучший рецепт этого лета!

Четверг, 13 Августа 2020 г. 07:31 + в цитатник
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Лет семь назад, когда я последний раз была в гостях у Петки, мы с ней заезжали перекусить в "Таверну Бунаре" в Банско. Петка, смеясь, называла это заведение "Булгаристаном", но совершенно ответственно заявляла, что десятки кулинарных идей почерпнула именно в этом заведении. И даже её племянник Уся (Ося) Сичак, знаменитый на все окрестности тем, что лучше всех организует свадебные столы, начинал свой бизнес с производства 33 видов кабачковых свадебных рулетов.
 
Рестораторы оценят: в сезон продукты для этих рулетов стоят копейки, готовятся они быстро, вкус имеют восхитительный, хранятся в холодильнике до 5-ти дней, а при подаче служат (из-за разноцветья начинок) таким интересным украшением стола, что заказчики остаются в полном восторге.
 
 
Я 33 рулета пока не освоила, но с грибами, с курицей, с сыром, с морковкой и петрушкой, с корейской морковкой, с рыбой и яйцом, с яйцом и зелёным луком делаю летом довольно часто.
 
Сейчас мы с вами освоим принцип на примере грибного кабачкового рулета, а дальше вы сами уже включайте фантазию и удивляйте родню неожиданным и бюджетным деликатесом!
 
Поехали!
 
Потребуется:
 
молодые небольшие кабачки – 2 шт;
 яйца куриные – 2 шт;
 мука пшеничная – 250 г;
 разрыхлитель для теста 1 чайная ложка;
 лесные грибы или шампиньоны – 300-400 г;
 лук – 1 шт ;
 масло растительное — 2-3 столовые ложки;
 зелень укропа и петрушки – 1 пучок;
 твердый сыр – 50-100 г;
 сметана – 1/2 стакана;
 соль, черный молотый перец – по вкусу.
 
Как приготовить:
 
Технология приготовления кабачкового теста будет всегда одна и та же. А вот с начинками вы разберётесь.
 
Кабачки моем, обрезаем кончики и натираем на крупной терке.
 
Отделяем белки от желтков. Желтки добавляем к натертым кабачкам. Всыпаем соль, молотый перец, просеянную муку, разрыхлитель и хорошо вымешиваем вилкой.
 
Белки взбиваем в миксере со щепоткой соли до крутых пиков и добавляем к тесту, аккуратно размешивая массу до однородности. Сразу скажу: не игнорируйте этот пункт. Я пробовала делать тесто просто с яйцами, коржи получались плоскими, вязкими, не пластичными!
 
Противень застилаем бумагой для выпечки и выкладываем на него кабачковую массу, выравнивая поверхность. У меня размер противня для электродуховки 21х38.
 
Ставим противень в духовку, предварительно прогретую до 180 градусов, и выпекаем 30-40 минут. Когда корж станет золотистым, вынимаем из духовки, приподняв за бумагу. Вместе с бумагой скручиваем корж в рулет и прикрываем полотенцем, чтобы медленнее остывал. Духовку не выключаем!!!!
 
Пока кабачковый корж печется в духовке, готовим грибную начинку – чистые лесные грибы или шампиньоны нарезаем ломтиками, головку лука чистим и измельчаем. В сковороду наливаем масло, разогреваем ее и выкладываем измельченный лук. Помешивая, жарим ее до бледно-золотистого цвета и добавляем к луку грибы. Солим, перчим по вкусу и жарим на маленьком огне несколько минут. В самом конце добавляем в сковородку сметану и доводим до кипения. Еще раз пробуем на вкус. При необходимости корректируем его. Консистенция грибной начинки не должна быть жидкой.
 
Твердый сыр натираем на терке. Болгары используют фету в этом рецепте. Мне не нравится. Начинка начинает кислить, как будто грибы чуть прокисли))
 
Зелень измельчаем. Разворачиваем кабачковый корж, отделив пекарскую бумагу и равномерно намазываем на кабачковый корж грибную начинку.
 
Слой грибов посыпаем тертым сыром и зеленью. Сворачиваем снова в рулет. Заворачиваем скрученный рулет в чистую пекарскую бумагу.
 
Ставим рулет в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов. За это время сыр расплавится и рулет при нарезке не будет разваливаться. Точнее, из него не будут высыпаться грибы)).
 
Вынимаем кабачковый рулет из духовки. Когда остынет, снимаем с него пекарскую бумагу, нарезаем и подаем к столу.
 
Невероятно красивый и ароматный рулет с грибами станет украшением любого праздничного стола. Даже свадебного!
 
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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Праздничные блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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наталья0204   обратиться по имени Вторник, 18 Августа 2020 г. 21:36 (ссылка)
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