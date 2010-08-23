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Создан: 23.08.2010
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Написано: 120871



Когда хочется очень вкусной капусты, готовлю её с луком и мукой на сковороде по этому рецепту!

Вторник, 11 Августа 2020 г. 06:58 + в цитатник
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Всем любителям капусты предлагаю приготовить это замечательное, простое, очень быстрое, бюджетное блюдо из обычной капусты. Ну прям очень бюджетно получается! Этот рецепт меня очень выручает, когда нет времени готовить что-то серьезное, да и когда с финансами не очень.  Кстати, такое капустное блюдо едят с огромным удовольствием даже те, кто капусту не любит. Проверено не один раз.
 
 
Итак, для блюда из капусты нам понадобится:
 
300 гр. капусты (половина небольшого кочана).
100 гр. муки.
240 гр. лука (1 крупная луковица).
1 ч.л. разрыхлителя (можно заменить на соду)
Специи и соль - по вкусу.
2 ст.л. растительного масла в тесто + для жарки.
 
Как приготовить:
 
Рекомендую дочитать статью до конца, чтобы не упустить все тонкости приготовления и в итоге получить действительно вкусное блюдо!
 
Приступим к приготовлению!
 
В первую очередь нужно измельчить капусту. Я уже давненько нашла быстрый способ, просто натираю капусту на обычной тёрке. Получается великолепный результат, а главное БЫСТРО. Можно конечно и блендером воспользоваться, если имеется.
 
Лук нужно мелко нарезать, либо потереть на терке, либо измельчить в блендере. Выбирайте любой способ.
 
 
Добавляю к капусте и луку муку, разрыхлитель, черный перец, соль, и ещё я возьму из специй "Итальянские травы".
 
Перемешиваю.
 
*Вместо разрыхлителя можно взять 0,5 ч.л. соды (погасите её лимонным соком или уксусом).
 
Добавляю теперь растительное масло и снова перемешиваю.
 
На разогретую с маслом сковородку выкладываю по одной столовой ложки теста, форму можно придать любую. Готовлю под закрытой крышкой 5 минут на маленьком огне. Затем переворачиваю и готовлю ещё 2 минуты под крышкой. Крышку открываю, ещё 2 минуты и готово.
 
Приятного аппетита. Вот такие, если можно их так назвать, капустные драники получаются.
 
Прекрасно держат форму. Если есть дома сметана, то очень вкусно подать драники именно с ней.
 
Фоторецепт приготовления:

1.
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2.
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Попробуйте. Как Вам рецепт? Я так уже 10 лет готовлю!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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Процитировано 38 раз
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LIKA9966   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 10:20 (ссылка)
Это очень вкусно! Да еще и диетическое блюдо! Так же делаю с кабачками,яблоками.
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 11 Августа 2020 г. 13:03 (ссылка)
Спасибо большое!Теплого солнышка и радости,доброго настроения!!!
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Radeia   обратиться по имени Среда, 12 Августа 2020 г. 07:34 (ссылка)
Благодарю!
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Среда, 12 Августа 2020 г. 08:04 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Среда, 12 Августа 2020 г. 13:01 (ссылка)
Оладьи с капустой. Делаю, но не в восторге.
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Эмма_Кноп   обратиться по имени Среда, 12 Августа 2020 г. 13:04 (ссылка)
Без яйца не разваливаются?
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КОРЯКУШКА   обратиться по имени Среда, 12 Августа 2020 г. 15:52 (ссылка)
БЛАГОДАРЮ!

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