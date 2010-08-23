Всем любителям капусты предлагаю приготовить это замечательное, простое, очень быстрое, бюджетное блюдо из обычной капусты. Ну прям очень бюджетно получается! Этот рецепт меня очень выручает, когда нет времени готовить что-то серьезное, да и когда с финансами не очень. Кстати, такое капустное блюдо едят с огромным удовольствием даже те, кто капусту не любит. Проверено не один раз.

Итак, для блюда из капусты нам понадобится:

300 гр. капусты (половина небольшого кочана).

100 гр. муки.

240 гр. лука (1 крупная луковица).

1 ч.л. разрыхлителя (можно заменить на соду)

Специи и соль - по вкусу.

2 ст.л. растительного масла в тесто + для жарки.

Как приготовить:

Рекомендую дочитать статью до конца, чтобы не упустить все тонкости приготовления и в итоге получить действительно вкусное блюдо!

Приступим к приготовлению!

В первую очередь нужно измельчить капусту. Я уже давненько нашла быстрый способ, просто натираю капусту на обычной тёрке. Получается великолепный результат, а главное БЫСТРО. Можно конечно и блендером воспользоваться, если имеется.

Лук нужно мелко нарезать, либо потереть на терке, либо измельчить в блендере. Выбирайте любой способ.

Добавляю к капусте и луку муку, разрыхлитель, черный перец, соль, и ещё я возьму из специй "Итальянские травы".

Перемешиваю.

*Вместо разрыхлителя можно взять 0,5 ч.л. соды (погасите её лимонным соком или уксусом).

Добавляю теперь растительное масло и снова перемешиваю.

На разогретую с маслом сковородку выкладываю по одной столовой ложки теста, форму можно придать любую. Готовлю под закрытой крышкой 5 минут на маленьком огне. Затем переворачиваю и готовлю ещё 2 минуты под крышкой. Крышку открываю, ещё 2 минуты и готово.

Приятного аппетита. Вот такие, если можно их так назвать, капустные драники получаются.

Прекрасно держат форму. Если есть дома сметана, то очень вкусно подать драники именно с ней.

Фоторецепт приготовления:



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