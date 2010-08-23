Осторожно, невозможно остановиться! Кабачковые оладьи с фаршем или ленивые беляши. Вкус потрясающий! Попробуйте!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
мякоть кабачка - 500 грамм;
репчатый лук;
куриные яйца - 2-3 штуки;
мука ( у меня ц/з) - 100 грамм ( или 4 ст. ложки с горкой);
фарш - 300 грамм;
чеснок, зелень по вкусу;
соль, перец по вкусу
Калорийность блюда напрямую зависит от фарша. С фаршем из куриной грудки она будет значительно меньше. Я посчитала калорийность своего блюда с говяжий фаршем.
Вышло 125 ккал на 100 грамм. С куриным будет около 95 ккал
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Первое что необходимо сделать, это протереть кабачок через терку, предварительно сняв с него кожицу.
Если кабачок молодой и кожица мягкая, то можно этого не делать.
В протертый кабачок добавляем чуть больше половины чайной ложки соли, хорошо перемешиваем и отставляем минут на 10-15, чтобы соль вытянула из кабачков лишнюю влагу
В это время занимаемся начинкой.
Лук и чеснок измельчаем и добавляем к фаршу, туда же добавляем соль, перец
Обжариваем фарш на сухой сковороде минут 10.
В этот раз я взяла сразу покупной фарш из говядины, он оказался очень жирным, несмотря на его состав и довольно небольшую калорийность.
Вы сами видите, сколько жира вытопилось при его жарке.
Да и на вкус он сильно проигрывает домашнему.
Поэтому конечно же лучше всего крутить фарш самостоятельно и самим контролировать его жирность.
Получается и полезнее и вкуснее.
Теперь Готовим кабачковое тесто.
Мякоть кабачка хорошо отжимаем руками.
Сок сливаем и добавляем к кабачками 2 куриных яйца, хорошо перемешиваем.
Теперь постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто.
т.к. тесто получилось очень густым я добавила туда примерно 100 мл. молока.
Вот такая консистенция должна получиться.
Переходим к плите.
Жарим беляши на сковороде с антипригарным покрытием без масла.
Перед жаркой я один раз в самом начале протираю сковороду салфеткой с каплей растительного масла и потом спокойно жарю все без него.
Ничего не прилипает и не подгорает.
Столовой ложкой выкладываю на сковороду тесто сверху кладу обжаренный фарш и снова тесто.
Обжариваю беляши на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Размер беляшей контролируйте сами.
Я почему-то всегда делаю беляши большими, чтобы как говорится съел пару штук и наелся)
В общем-то это все.
Получается очень вкусно!
Особенно с пылу с жару!
Все сыты и кабачок ушел в дело.
А главное, никакой запрещенки, только полезные продукты!
Всем приятного аппетита и отличного настроения)