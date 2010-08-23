Осторожно, невозможно остановиться! Кабачковые оладьи с фаршем или ленивые беляши. Вкус потрясающий! Попробуйте!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мякоть кабачка - 500 грамм;

репчатый лук;

куриные яйца - 2-3 штуки;

мука ( у меня ц/з) - 100 грамм ( или 4 ст. ложки с горкой);

фарш - 300 грамм;

чеснок, зелень по вкусу;

соль, перец по вкусу

Калорийность блюда напрямую зависит от фарша. С фаршем из куриной грудки она будет значительно меньше. Я посчитала калорийность своего блюда с говяжий фаршем.

Вышло 125 ккал на 100 грамм. С куриным будет около 95 ккал

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Первое что необходимо сделать, это протереть кабачок через терку, предварительно сняв с него кожицу.

Если кабачок молодой и кожица мягкая, то можно этого не делать.

В протертый кабачок добавляем чуть больше половины чайной ложки соли, хорошо перемешиваем и отставляем минут на 10-15, чтобы соль вытянула из кабачков лишнюю влагу

В это время занимаемся начинкой.

Лук и чеснок измельчаем и добавляем к фаршу, туда же добавляем соль, перец

Обжариваем фарш на сухой сковороде минут 10.

В этот раз я взяла сразу покупной фарш из говядины, он оказался очень жирным, несмотря на его состав и довольно небольшую калорийность.

Вы сами видите, сколько жира вытопилось при его жарке.

Да и на вкус он сильно проигрывает домашнему.

Поэтому конечно же лучше всего крутить фарш самостоятельно и самим контролировать его жирность.

Получается и полезнее и вкуснее.

Теперь Готовим кабачковое тесто.

Мякоть кабачка хорошо отжимаем руками.

Сок сливаем и добавляем к кабачками 2 куриных яйца, хорошо перемешиваем.

Теперь постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто.

т.к. тесто получилось очень густым я добавила туда примерно 100 мл. молока.

Вот такая консистенция должна получиться.

Переходим к плите.

Жарим беляши на сковороде с антипригарным покрытием без масла.

Перед жаркой я один раз в самом начале протираю сковороду салфеткой с каплей растительного масла и потом спокойно жарю все без него.

Ничего не прилипает и не подгорает.

Столовой ложкой выкладываю на сковороду тесто сверху кладу обжаренный фарш и снова тесто.

Обжариваю беляши на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Размер беляшей контролируйте сами.

Я почему-то всегда делаю беляши большими, чтобы как говорится съел пару штук и наелся)

В общем-то это все.

Получается очень вкусно!

Особенно с пылу с жару!

Все сыты и кабачок ушел в дело.

А главное, никакой запрещенки, только полезные продукты!

Всем приятного аппетита и отличного настроения)