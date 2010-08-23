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Осторожно: от этого блюда невозможно оторваться! Быстрые беляши на кабачковом тесте!

Среда, 29 Июля 2020 г. 06:46 + в цитатник
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Осторожно, невозможно остановиться! Кабачковые оладьи с фаршем или ленивые беляши. Вкус потрясающий! Попробуйте! 
 
 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
мякоть кабачка - 500 грамм; 
репчатый лук; 
куриные яйца - 2-3 штуки; 
мука ( у меня ц/з) - 100 грамм ( или 4 ст. ложки с горкой); 
фарш - 300 грамм; 
чеснок, зелень по вкусу; 
соль, перец по вкусу 
 
Калорийность блюда напрямую зависит от фарша. С фаршем из куриной грудки она будет значительно меньше. Я посчитала калорийность своего блюда с говяжий фаршем.
 
Вышло 125 ккал на 100 грамм. С куриным будет около 95 ккал 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
 
Первое что необходимо сделать, это протереть кабачок через терку, предварительно сняв с него кожицу.
 
Если кабачок молодой и кожица мягкая, то можно этого не делать.
 
В протертый кабачок добавляем чуть больше половины чайной ложки соли, хорошо перемешиваем и отставляем минут на 10-15, чтобы соль вытянула из кабачков лишнюю влагу
 
В это время занимаемся начинкой.
 
Лук и чеснок измельчаем и добавляем к фаршу, туда же добавляем соль, перец
 
Обжариваем фарш на сухой сковороде минут 10.
 
В этот раз я взяла сразу покупной фарш из говядины, он оказался очень жирным, несмотря на его состав и довольно небольшую калорийность.
 
Вы сами видите, сколько жира вытопилось при его жарке.
 
Да и на вкус он сильно проигрывает домашнему.
 
Поэтому конечно же лучше всего крутить фарш самостоятельно и самим контролировать его жирность.
 
Получается и полезнее и вкуснее.
 
Теперь Готовим кабачковое тесто.
 
Мякоть кабачка хорошо отжимаем руками.
 
Сок сливаем и добавляем к кабачками 2 куриных яйца, хорошо перемешиваем.
 
Теперь постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто.
 
т.к. тесто получилось очень густым я добавила туда примерно 100 мл. молока.
 
Вот такая консистенция должна получиться.
 
Переходим к плите.
 
Жарим беляши на сковороде с антипригарным покрытием без масла.
 
Перед жаркой я один раз в самом начале протираю сковороду салфеткой с каплей растительного масла и потом спокойно жарю все без него.
 
Ничего не прилипает и не подгорает.
 
Столовой ложкой выкладываю на сковороду тесто сверху кладу обжаренный фарш и снова тесто.
 
Обжариваю беляши на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
 
Размер беляшей контролируйте сами.
 
Я почему-то всегда делаю беляши большими, чтобы как говорится съел пару штук и наелся)
 
В общем-то это все.
 
Получается очень вкусно!
 
Особенно с пылу с жару!
 
Все сыты и кабачок ушел в дело.
 
А главное, никакой запрещенки, только полезные продукты!
 
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Всем приятного аппетита и отличного настроения)
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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lyplared   обратиться по имени Среда, 29 Июля 2020 г. 08:20 (ссылка)
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Ella_123   обратиться по имени Воскресенье, 02 Августа 2020 г. 11:22 (ссылка)
Спасибо!!!
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