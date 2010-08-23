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Создан: 23.08.2010
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РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ С НЕПРИВЫЧНОЙ и ОЧЕНЬ ВКУСНОЙ НАЧИНКОЙ (жалею, что не готовила так раньше)

Вторник, 28 Июля 2020 г. 06:28 + в цитатник
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Сегодня хочу предложить вашему вниманию рулетики из кабачков, с непривычной начинкой, но поверьте – это очень вкусно, да и готовится все просто.  Время приготовления зависит от способа приготовления, будете жарить или запекать, я выбрала более длительный, но и более полезный, а как будете готовить вы зависит только от ваших предпочтений.
 
 
Ингредиенты
 
Кабачок – 2 шт небольших
Вода – 1 литр
Соль – 1 ст.л.
Чеснок – 2 зубчика
Черный молотый перец – ½ ч.л.
Мускатный орех – ½ ч.л.
Зелень укропа
Сметана 1 ч.л.
Творог – 100 гр.
Куриная грудка – 100р.
Грецкие орехи – 20 гр.
Сметана – 2 ст.л.
Чеснок – 1 зубчик
Соль, перец, укроп.
 
Как приготовить рулетики из кабачков:
 
Подготовлю кабачок.
 
Кладу в глубокую посуду столовую ложку соли заливаю ее кипятком, даю соли раствориться, и кладу в нее заранее очищенный от кожуры кабачок, притапливаю его тарелкой, выдерживаю в этом рассоле 5-7 минут. так он будет более эластичным.
 
Подготовлю начинку для рулетиков.
 
Нарезаю мелко куриную грудку, можно измельчить в блендере, отправляю в посуду.
 
Молотый черный перец, соль и мелкорубленый чеснок перетираю, добавляю к ним мускатный орех, мелко рубленные грецкие орехи, все хорошо перемешиваю, укроп 
 
Выкладываю подготовленную куриную грудку, перемешиваю, мягкий творог, вместо него можно взять творожный сыр, сметану и все хорошо перемешиваю. 
 
 Начинка готова. 
 
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Воду сливаю, кабачок нарезаю тонкими пластинами. 
 
На подготовленные пластины кладу начинку и сворачиваю рулетики. 
 
Каждый рулетик обваливаю в муке и обмакиваю в яйцо
 
 Выкладываю на смазанную маслом форму. 
 
Ставлю запекаться в духовку на 220 градусов, готовились 15 минут, время регулируйте сами а можно как я уже говорила рулетики обжарить, так будет быстрее. 
 


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Пока готовятся рулеты сделаю к ним соус. 
 
Для него я использую мелко рубленный чеснок, перец, соль и сметану, все хорошо перемешиваю, добавляю укроп, соус готов. 
 
Рулетики готовы достаю их, даю им остыть, выкладываю на тарелку и подаю к столу. 
 
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Конечно можно их есть и в горячем виде, но в качестве холодной закуски они намного вкуснее. 
 
Такие рулетики можно приготовить не только в будний день, но это еще и отличный вариант для праздничного стола. Летом самое то. 
 
А здесь можно посмотреть, как приготовить салат из кабачков
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Летние закуски из овощей
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Процитировано 48 раз
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Алла_Студентова   обратиться по имени Вторник, 28 Июля 2020 г. 07:10 (ссылка)
Доброго дня! Хорошего настроения!!!
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 28 Июля 2020 г. 17:44 (ссылка)
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Любовь_Борисовна   обратиться по имени Среда, 29 Июля 2020 г. 08:55 (ссылка)
Отличный вариант рулетиков!
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Ella_123   обратиться по имени Среда, 29 Июля 2020 г. 13:35 (ссылка)
Спасибо!!!
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evaippk   обратиться по имени Четверг, 30 Июля 2020 г. 03:30 (ссылка)
Интересный рецепт! Попробую приготовить. Спасибо!
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