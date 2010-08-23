Сегодня хочу предложить вашему вниманию рулетики из кабачков, с непривычной начинкой, но поверьте – это очень вкусно, да и готовится все просто. Время приготовления зависит от способа приготовления, будете жарить или запекать, я выбрала более длительный, но и более полезный, а как будете готовить вы зависит только от ваших предпочтений.

Ингредиенты Кабачок – 2 шт небольших Вода – 1 литр Соль – 1 ст.л. Чеснок – 2 зубчика Черный молотый перец – ½ ч.л. Мускатный орех – ½ ч.л. Зелень укропа Сметана 1 ч.л. Творог – 100 гр. Куриная грудка – 100р. Грецкие орехи – 20 гр. Сметана – 2 ст.л. Чеснок – 1 зубчик Соль, перец, укроп. Как приготовить рулетики из кабачков:

Подготовлю кабачок.

Кладу в глубокую посуду столовую ложку соли заливаю ее кипятком, даю соли раствориться, и кладу в нее заранее очищенный от кожуры кабачок, притапливаю его тарелкой, выдерживаю в этом рассоле 5-7 минут. так он будет более эластичным.

Подготовлю начинку для рулетиков.

Нарезаю мелко куриную грудку, можно измельчить в блендере, отправляю в посуду.

Молотый черный перец, соль и мелкорубленый чеснок перетираю, добавляю к ним мускатный орех, мелко рубленные грецкие орехи, все хорошо перемешиваю, укроп

Выкладываю подготовленную куриную грудку, перемешиваю, мягкий творог, вместо него можно взять творожный сыр, сметану и все хорошо перемешиваю.

Начинка готова.







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Воду сливаю, кабачок нарезаю тонкими пластинами.

На подготовленные пластины кладу начинку и сворачиваю рулетики.

Каждый рулетик обваливаю в муке и обмакиваю в яйцо

Выкладываю на смазанную маслом форму.

Ставлю запекаться в духовку на 220 градусов, готовились 15 минут, время регулируйте сами а можно как я уже говорила рулетики обжарить, так будет быстрее.





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Пока готовятся рулеты сделаю к ним соус.

Для него я использую мелко рубленный чеснок, перец, соль и сметану, все хорошо перемешиваю, добавляю укроп, соус готов.

Рулетики готовы достаю их, даю им остыть, выкладываю на тарелку и подаю к столу.

Конечно можно их есть и в горячем виде, но в качестве холодной закуски они намного вкуснее.

Такие рулетики можно приготовить не только в будний день, но это еще и отличный вариант для праздничного стола. Летом самое то.

А здесь можно посмотреть, как приготовить салат из кабачков