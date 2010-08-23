Маринованные грибы – мой конек. Люблю порадовать друзей и семью вкусными и хрустящими опятами, бочковыми рыжиками или нежными белыми. Но бывает и так, что гости приходят неожиданно, и времени сходить в погреб за баночкой разносолов просто-напросто нет. В этом случае меня выручают маринованные шампиньоны за 20 минут.

Впервые я попробовала такие грибочки в гостях, вкус мне понравился, и я спросила рецепт. Когда узнала, что эти шампиньоны приготовлены «на скорую руку», прямо перед застольем, сначала не поверила. Больно вкус был похож на настоящие, бочковые.

Варить грибы нужно всего 7 минут, а во время застолья такая закуска заканчивается самой первой.

На семью я беру два килограмма свежих шампиньонов, самых обычных магазинных. Хорошо их промываю и раскладываю на вафельное полотенце или бумажные салфетки, чтобы обтекли.

Если грибы попались крупные, режу на половинки или четвертинки, в зависимости от размера. Пока они обсыхают, готовлю маринад.

В кастрюлю или миску добавляю:

стакан подсолнечного масла;

стакан холодной фильтрованной воды;

8 столовых ложек 9% уксуса;

по 4 чайных ложки соли и сахара;

30-40 горошин душистого или черного перца;

6 лавровых листов;

10 мелко нарезанных зубчиков чеснока.

Можно добавить нарезанный кольцами лук и несколько веточек гвоздики или другие любимые приправы.

Затем плотно укладываю грибы в другую кастрюлю и заливаю получившимся маринадом.

Предупреждаю сразу, он не покроет их полностью. Но это не страшно, при варке они все равно равномерно промаринуются.

Потом ставлю на средний огонь всего лишь на 7 минут. Сняв с плиты, не вынимаю сразу шампиньоны из рассола, даю остыть, а потом перекладываю в стеклянную банку и плотно закрываю крышкой.

Закуску лучше всего есть холодной. Но она источает такой аромат, что удержаться и не попробовать несколько грибочков еще горячими просто невозможно.

Говорят, что они могут храниться в холодильнике целых десять дней. Честно признаюсь, эту информацию я не проверяла, потому что в моей семье они расходятся очень быстро.

Домочадцы любят есть мои ароматные грибочки с картофельным пюре или рисом. А мне по душе пришелся их пикантный вкус в сложных блюдах. Люблю добавлять их в пиццу, получается вкуснее, чем со свежими.

А если удалось замариновать небольшие по размеру шампиньоны, использую их для украшения салата «Грибная полянка».