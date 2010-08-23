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Создан: 23.08.2010
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Написано: 120793



Варю грибы ровно 7 минут и они получаются как из бочки - делюсь рецептом!

Среда, 08 Июля 2020 г. 07:08 + в цитатник
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Маринованные грибы – мой конек. Люблю порадовать друзей и семью вкусными и хрустящими опятами, бочковыми рыжиками или нежными белыми. Но бывает и так, что гости приходят неожиданно, и времени сходить в погреб за баночкой разносолов просто-напросто нет. В этом случае меня выручают маринованные шампиньоны за 20 минут.
 
Впервые я попробовала такие грибочки в гостях, вкус мне понравился, и я спросила рецепт. Когда узнала, что эти шампиньоны приготовлены «на скорую руку», прямо перед застольем, сначала не поверила. Больно вкус был похож на настоящие, бочковые. 
 
 
Варить грибы нужно всего 7 минут, а во время застолья такая закуска заканчивается самой первой.
 
На семью я беру два килограмма свежих шампиньонов, самых обычных магазинных. Хорошо их промываю и раскладываю на вафельное полотенце или бумажные салфетки, чтобы обтекли. 
 
Если грибы попались крупные, режу на половинки или четвертинки, в зависимости от размера. Пока они обсыхают, готовлю маринад.
 
В кастрюлю или миску добавляю:
 
стакан подсолнечного масла;
стакан холодной фильтрованной воды;
8 столовых ложек 9% уксуса;
по 4 чайных ложки соли и сахара;
30-40 горошин душистого или черного перца;
6 лавровых листов;
10 мелко нарезанных зубчиков чеснока.
 
Можно добавить нарезанный кольцами лук и несколько веточек гвоздики или другие любимые приправы.
 
Затем плотно укладываю грибы в другую кастрюлю и заливаю получившимся маринадом. 
 
Предупреждаю сразу, он не покроет их полностью. Но это не страшно, при варке они все равно равномерно промаринуются. 
 
Потом ставлю на средний огонь всего лишь на 7 минут. Сняв с плиты, не вынимаю сразу шампиньоны из рассола, даю остыть, а потом перекладываю в стеклянную банку и плотно закрываю крышкой.
 
Закуску лучше всего есть холодной. Но она источает такой аромат, что удержаться и не попробовать несколько грибочков еще горячими просто невозможно. 
 
Говорят, что они могут храниться в холодильнике целых десять дней. Честно признаюсь, эту информацию я не проверяла, потому что в моей семье они расходятся очень быстро.
 
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Домочадцы любят есть мои ароматные грибочки с картофельным пюре или рисом. А мне по душе пришелся их пикантный вкус в сложных блюдах. Люблю добавлять их в пиццу, получается вкуснее, чем со свежими. 
 
А если удалось замариновать небольшие по размеру шампиньоны, использую их для украшения салата «Грибная полянка».
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Консервация/заготовки
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
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Процитировано 63 раз
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Lada_Vitalina   обратиться по имени Среда, 08 Июля 2020 г. 07:21 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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Валентина-л   обратиться по имени Среда, 08 Июля 2020 г. 13:10 (ссылка)
Спасибо.
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Людмила_Ч   обратиться по имени Четверг, 09 Июля 2020 г. 16:11 (ссылка)
Интересно. Хочется попробовать рецепт, но дополните, пожалуйста, переложив в банку, грибы чем-то залить? Может быть, тем же маринадом, в котором они варились? Спасибо.
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Татьяна_Поспелова   обратиться по имени Четверг, 09 Июля 2020 г. 19:02 (ссылка)
Я не добавляю воду, грибы дают много сока. Очень вкусно
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 10 Июля 2020 г. 11:39 (ссылка)
СПАСИБО!!!
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наталья0204   обратиться по имени Пятница, 10 Июля 2020 г. 21:22 (ссылка)
Спасибо. Попробую
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