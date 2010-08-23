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Стригу лаваш ножницами, заливаю яйцами и получаю вкусное, оригинальное блюдо на завтрак!

Воскресенье, 14 Июня 2020 г. 10:15 + в цитатник
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Такой вот своеобразный омлет у вас получится. Из лаваша, яиц и сыра. 
 
 
Смешиваем яйца, молоко, натертый сыр. Солим и перчим. 
 
Лаваш настригаем ножницами на полоски. 
 
Отправляем на сковороду. Минут на пять. Он должен подсохнуть. 
 
Потом выкладываем нарезанные дольками помидоры и заливаем яичной смесью. 
 
Закрываем крышкой и жарим около 10 минут.
 
Фоторецепт приготовления:

1.
Screen Shot 06-13-20 at 09.12 PM (700x418, 307Kb)

2.
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3.
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4.
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5.
Screen Shot 06-13-20 at 09.11 PM (700x418, 377Kb)
 
Оригинально или нет?
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Завтраки
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Быстрые рецепты
Метки:  


Процитировано 41 раз
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Дневник_Девы   обратиться по имени Понедельник, 15 Июня 2020 г. 07:12 (ссылка)
Очень оригинально,вкусно и КРАСИВО!СПАСИБО за рецепт домашней простой еды!
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СКАРЛЕТТ-_Батлер_был_давно   обратиться по имени Понедельник, 15 Июня 2020 г. 09:28 (ссылка)
Классный рецепт!Спасибо!
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lyplared   обратиться по имени Понедельник, 15 Июня 2020 г. 12:40 (ссылка)
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Krivoruchko_Margarita   обратиться по имени Вторник, 16 Июня 2020 г. 09:06 (ссылка)
Оригинально, действительно! Спасибо за простой завтрак!
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