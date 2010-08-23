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Создан: 23.08.2010
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Написано: 120427



Бомбический рецепт курицы с грибами - так вкусно, что невозможно оторваться!

Воскресенье, 24 Мая 2020 г. 07:39 + в цитатник
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Мы пожалели, что приготовили так мало! Так что , когда будете дома пробовать это блюдо, смело удваивайте пропорции. Очень вкусно! 
 
Куриное филе ( 300 гр) делим вдоль пополам. Обжариваем получившееся стейки на сковороде с двух торон до появления аппетитной корочки. Это займет у вас 10-12 минут, не забудьте посолить и поперчить. 
 
 
 
Далее курицу со сковороды убираем, а на ее место в это же масло отправляем шампиньоны (250 гр). У нас совсем маленькие, мы их целиком зажарили. 5-7 минут на сильном огне и шампиньончики будут почти готовы. 
 
Осталось сделать вкуснейший соус.
 
Для этого на сковороду отправляем грамм 80 плавленого сыра, столько же сметаны и воду. Солим по вкусу, не переборщите, сыр довольно соленый. 
 
Как все закипит-забурлит, возвращаем куриное филе в сковородку и тушим все вместе 5 минут. Филе будет сочным, грибочки нежными, а этот соус заставит забыть вас обо всех проблемах. 
 
Фоторецепт приготовления:

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Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вторые блюда
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Вкусные рецепты
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ГалКон   обратиться по имени Понедельник, 25 Мая 2020 г. 14:29 (ссылка)
Спасибо за рецепт! С благодарностью стащила!
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