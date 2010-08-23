Мы пожалели, что приготовили так мало! Так что , когда будете дома пробовать это блюдо, смело удваивайте пропорции. Очень вкусно!

Куриное филе ( 300 гр) делим вдоль пополам. Обжариваем получившееся стейки на сковороде с двух торон до появления аппетитной корочки. Это займет у вас 10-12 минут, не забудьте посолить и поперчить.

Далее курицу со сковороды убираем, а на ее место в это же масло отправляем шампиньоны (250 гр). У нас совсем маленькие, мы их целиком зажарили. 5-7 минут на сильном огне и шампиньончики будут почти готовы.

Осталось сделать вкуснейший соус.

Для этого на сковороду отправляем грамм 80 плавленого сыра, столько же сметаны и воду. Солим по вкусу, не переборщите, сыр довольно соленый.

Как все закипит-забурлит, возвращаем куриное филе в сковородку и тушим все вместе 5 минут. Филе будет сочным, грибочки нежными, а этот соус заставит забыть вас обо всех проблемах.