Сегодня в меню моей семьи отличный, вкусный, сытный салат. Он не занимает много времени на приготовление, при этом съедается в раз.

Итак, что нам потребуется

150 граммов копчёного сыра косичка 150 граммов копчёной колбасы 1 банка консервированных шампиньонов 10 граммов зелёного лука 10 граммов укропа 2 варёных клубня картофеля Майонез

Продукты для салата

Салат собирается послойно.

Первый слой- натёртый на крупной тёрке картофель и майонез.

Второй слой- мелко нарезанная колбаска.

Третий слой- консервированные шампиньоны.

Четвертый слой- нарубленная зелень (лук, укроп) и майонез.

Пятый слой - копчёный сыр. Сырок разобрать и нарезать на небольшие брусочки длиной 2,5-3см.

Фоторецепт приготовления:



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Салат получается очень вкусным, и на столе не задерживается! Попробуйте и Вы!