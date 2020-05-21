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Создан: 23.08.2010
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Простой и очень вкусный салат "Поленья" - на столе никогда не задерживается!

Понедельник, 18 Мая 2020 г. 06:29 + в цитатник
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Сегодня в меню моей семьи отличный, вкусный, сытный салат. Он не занимает много времени на приготовление, при этом съедается в раз. 
 
 
Итак, что нам потребуется
 
150 граммов копчёного сыра косичка
150 граммов копчёной колбасы
1 банка консервированных шампиньонов
10 граммов зелёного лука
10 граммов укропа
2 варёных клубня картофеля
Майонез
 
Продукты для салата
 
Салат собирается послойно.
 
Первый слой- натёртый на крупной тёрке картофель и майонез.
 
Второй слой- мелко нарезанная колбаска.
 
 Третий слой- консервированные шампиньоны.
 
Четвертый слой- нарубленная зелень (лук, укроп) и майонез.
 
Пятый слой - копчёный сыр. Сырок разобрать и нарезать на небольшие брусочки длиной 2,5-3см.
 
Фоторецепт приготовления:

1.
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2.
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4.
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5.
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Салат получается очень вкусным, и на столе не задерживается! Попробуйте и Вы!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Салаты
Метки:  


Процитировано 51 раз
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Валентина-л   обратиться по имени Понедельник, 18 Мая 2020 г. 14:28 (ссылка)
Спасибо.
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Ella_123   обратиться по имени Вторник, 19 Мая 2020 г. 23:47 (ссылка)
Спасибо!!!
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