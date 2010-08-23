Сегодня я предлагаю вашему вниманию рецепт этой вкуснятины из лаваша и куриного филе. Я даже не знаю, как лучше назвать это блюдо — отрывной пирог, пицца, пирожки или просто закуска. Но думаю, это не столь важно, ведь главное, что получилось очень вкусно, мы даже не ожидали, что настолько! Рекомендую и вам приготовить эту вкуснятину.

Ингредиенты:

Лаваш - 2 листа

Куриное филе - 300-400 гр.

Лук - 1-2 шт.

Сметана - 100-150 мл.

Растительное масло - для жарки

Соль, перец - по вкусу

Паприка - 0,5 ч. ложки

Сухой чеснок - 0,5 ч. ложки

Крахмал - 1-1,5 ч. ложки

Сыр -100-150 гр.

Приготовление:

Начинаю с приготовления начинки: на сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваю нарезанный лук до легкого золотистого цвета. Пока лук жарится, нарезаю куриное филе, которое затем отправляю в сковородку к луку.

Филе обжариваю несколько минут, помешивая время от времени. В сметану добавляю крахмал, перемешиваю, чтобы не было комочков и добавляю в сковороду к курице.

Перемешиваю всё и тушу на небольшом огне до полной готовности, в конце добавляю соль, перец и специи по вкусу (в данном случае я добавила сушеный чеснок и паприку).

Начинку выкладываю в миску, чтобы она немного остыла, сыр натираю на крупной терке. Листья лаваша складываю в несколько слоёв и с помощью формы или чашки диаметром примерно 10 см и ножа вырезаю круглые лепешки.

Для того, чтобы лепешки не промокли я беру их по две штуки и в середину выкладываю примерно по 1 столовой ложке начинки. Укладываю лепешки с начинкой плотно по кругу рядом друг с другом в форму для выпекания, которую предварительно смазываю растительным маслом.

В конце в каждую лепешку в середину на начинку выкладываю натертый сыр и отправляю блюдо выпекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 7-10 минут.

Фоторецепт приготовления:



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Готовый пирог вынимаю из духовки, посыпаю сверху зеленью и можно угощаться! Это очень вкусно и в горячем, и в холодном виде.

Попробуйте и убедитесь в этом сами!