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Беру лаваш и начинку, а затем отправляю в духовку - вкуснейший "отрывной" чудо-пирог готов!

Среда, 29 Апреля 2020 г. 07:36 + в цитатник

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Сегодня я предлагаю вашему вниманию рецепт этой вкуснятины из лаваша и куриного филе. Я даже не знаю, как лучше назвать это блюдо — отрывной пирог, пицца, пирожки или просто закуска. Но думаю, это не столь важно, ведь главное, что получилось очень вкусно, мы даже не ожидали, что настолько! Рекомендую и вам приготовить эту вкуснятину.

Ингредиенты:
 
Лаваш - 2 листа
Куриное филе - 300-400 гр.
Лук - 1-2 шт.
Сметана - 100-150 мл.
Растительное масло - для жарки
Соль, перец - по вкусу
Паприка - 0,5 ч. ложки
Сухой чеснок - 0,5 ч. ложки
Крахмал - 1-1,5 ч. ложки
Сыр -100-150 гр.
 
Приготовление:
 
Начинаю с приготовления начинки: на сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваю нарезанный лук до легкого золотистого цвета. Пока лук жарится, нарезаю куриное филе, которое затем отправляю в сковородку к луку. 
 
Филе обжариваю несколько минут, помешивая время от времени. В сметану добавляю крахмал, перемешиваю, чтобы не было комочков и добавляю в сковороду к курице. 
 
Перемешиваю всё и тушу на небольшом огне до полной готовности, в конце добавляю соль, перец и специи по вкусу (в данном случае я добавила сушеный чеснок и паприку). 
 
Начинку выкладываю в миску, чтобы она немного остыла, сыр натираю на крупной терке. Листья лаваша складываю в несколько слоёв и с помощью формы или чашки диаметром примерно 10 см и ножа вырезаю круглые лепешки. 
 
Для того, чтобы лепешки не промокли я беру их по две штуки и в середину выкладываю примерно по 1 столовой ложке начинки. Укладываю лепешки с начинкой плотно по кругу рядом друг с другом в форму для выпекания, которую предварительно смазываю растительным маслом.
 
В конце в каждую лепешку в середину на начинку выкладываю натертый сыр и отправляю блюдо выпекаться в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 7-10 минут. 
 
Фоторецепт приготовления:

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Готовый пирог вынимаю из духовки, посыпаю сверху зеленью и можно угощаться! Это очень вкусно и в горячем, и в холодном виде.
 
Попробуйте и убедитесь в этом сами!
Рубрики:  КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Закуски
КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ/Пироги и несладкая выпечка
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Процитировано 59 раз
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Этерика   обратиться по имени Среда, 29 Апреля 2020 г. 09:40 (ссылка)
очень просто и оригинально, спасибо за фантазию!
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лорик3   обратиться по имени Лорик3 Среда, 29 Апреля 2020 г. 12:11 (ссылка)
Спасибо за оригинальность !!!
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Lenyr   обратиться по имени Среда, 29 Апреля 2020 г. 15:13 (ссылка)
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу, Благодарю!
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Nezabydka2014   обратиться по имени Четверг, 30 Апреля 2020 г. 10:07 (ссылка)
Благодарю!
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lyplared   обратиться по имени Четверг, 30 Апреля 2020 г. 20:50 (ссылка)
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Ella_123   обратиться по имени Пятница, 01 Мая 2020 г. 00:37 (ссылка)
Спасибо !!!
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Татьяна_Чувьюрова   обратиться по имени Суббота, 02 Мая 2020 г. 16:02 (ссылка)
Спасибо. Думаю, что вкусно.
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